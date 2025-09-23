고용노동부 양산지청, 인제대학교서 ‘청년 일자리 첫걸음 로드맵’ 특강

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김해 잡페스티벌 부대행사, 청년 맞춤형 취업전략과 정부 고용정책 소개

고용노동부 양산지청 권구형 지청장은 23일 인제대학교에서 지역 청년들을 대상으로 '청년 일자리 첫걸음 로드맵' 주제 특강을 진행했다.

고용노동부 양산지청 권구형 지청장이 인제대학교에서 지역 청년들을 대상으로 '청년 일자리 첫걸음 로드맵' 주제 특강을 진행하고 있다. 고용노동부 양산지청 제공

이 강의는 인제대학교 대학일자리플러스센터가 주관하고 김해고용복지플러스센터 등 지역 유관기관이 공동 개최한 채용행사 '2025 김해 잡 페스티벌(Job Festival)'의 부대행사로 마련됐다.

행사는 권구형 지청장의 강의를 시작으로 ▲기업 직무별 취업전략 ▲지역산업 이해와 진로탐색 ▲특성화고 맞춤형 취업가이드 등 총 5회의 특강으로 이어졌다.

권 지청장은 강연에서 미래 일자리 환경 변화와 주요 청년 지원제도를 소개하고, 특히 최근 정부가 발표한 '일자리 첫걸음 보장제'를 비롯한 청년고용정책을 설명해 청년 참가자들의 높은 관심과 호응을 얻었다.





권구형 지청장은 "청년들이 첫걸음을 내딛는 과정에서 겪는 어려움을 정부도 함께 고민하며 해결방안을 찾고 있다"며 "다양한 청년 프로그램을 통해 청년들의 도전을 응원하겠다"고 전했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

