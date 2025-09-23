"우호 협력 강화" … 중국 일조시 축구협회 대표단 창원특례시청 방문

4일간 친선경기와 관광하고
창원의 매력을 체험하고 귀국
경남 창원특례시는 23일 중국 일조시 축구협회 대표단과 만나 스포츠 교류를 통한 우호 협력을 강화했다고 밝혔다.
이날 시청 방문에는 일조시 축구협회 대표단과 창원시축구협회 관계자 등 20여명이 참석해 장금용 창원특례시장 권한대행과 환담을 가졌고, 두 도시 간 축구 교류와 관광 협력 방안을 모색했다.
이번 교류전은 지난해 창원시축구협회가 중국 일조시를 방문해 두 도시 축구협회 간 교류 활성화와 우호 증진을 위해 '제1회 한·중 축구 교류전'을 개최하고, 향후 청소년 훈련 교류와 생활체육 친선경기 등 축구를 통한 화합과 우정을 약속하는 업무협약(MOU)을 체결하면서 이뤄졌다.
일조시 축구협회 대표단은 '2025 한·중 축구 교류전' 참가를 위해 21일 창원에 도착했으며 시청 방문 이외에 친선경기, 경남 FC 방문, 도심 관광 등 창원의 매력을 체험하고 24일 귀국할 예정이다.
장금용 창원특례시장 권한대행은 "중국 일조시 축구 대표단의 방문을 환영하며, 이번 대회가 앞으로도 지속되어 두 도시와 양 축구협회가 우호를 증진하고, 더 다양한 분야에서 협력하는 계기가 되길 바란다"고 밝혔다.
한편, 중국 일조(日照)시는 산둥성 남부에 위치한 인구 약 300만명의 해양관광도시로 아름다운 해안선과 대표적인 항구도시라는 점에서 창원시와 많은 유사성을 가지고 있어 향후 활발한 교류 협력이 기대된다.
영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
