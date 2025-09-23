지난해 공공부문 49조 적자…5년 연속 적자 이어가

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

금융위기 이후 최장기간 적자

기업 실적 악화로 법인세 줄어든 영향

지난해 정부와 공기업을 포함한 공공부문에서 49조원에 육박하는 적자가 나며 5년 연속 적자세를 이어갔다. 기업 실적 부진으로 법인세 등의 조세수입이 줄면서 금융위기 이후 최장기간 적자를 기록했다.

AD

23일 한국은행이 발표한 '2024년 공공부문계정(잠정)'에 따르면 지난해 공공부문 수지(총수입-총지출)는 48조9000억원 적자를 기록했다. 전년(49조1000억원) 대비 적자폭은 소폭 축소됐지만 5년 연속 적자가 지속됐다. 직전 최장기간 적자는 글로벌 금융위기 때인 2008~2013년(6년)이다.

지난해 공공부문의 총수입은 1150조원으로, 전년(1119조2000억원) 대비 30조8000억원(2.8%) 증가했다. 구체적으로는 법인세·소득세 등 조세수입이 전년 대비 7조6000억원 줄었으나 사회부담금(10조9000억원), 재산소득수취(20조3000억원)가 늘었다. 재산소득수취는 공공부문이 실물 및 금융자산으로 빌려주고 그 대가로 받은 이자 또는 배당금 수입을 말한다. 사회부담금은 국민연금, 건강보험 등 사회보험료 수취액이다.

공공부문 총지출은 1198조9000억원으로 전년(1168조3000억원) 대비 30조6000억원(2.6%) 늘었다. 최종소비지출(18조9000억원)과 기초연금·국민연금 지급액 등 사회수혜금(12조7000억원)이 늘어난 영향이 컸다.

이현영 한은 경제통계2국 지출국민소득팀장은 "지난해 공공부문 적자는 법인세 감소의 영향"이라며 "수출 위주 국가이기 때문에 기업들도 글로벌 산업 동향의 영향을 크게 받는데, 2023년 반도체 글로벌 경기가 좋지 않은 영향으로 우리나라 기업의 지난해 법인세 납부액이 줄었다"고 설명했다. 법인세율이 인하된 것도 일부 영향을 미쳤다.

그는 5년 연속 적자를 기록한 데 대해 "2022~2022년까지는 코로나19에 대응하는 과정에서 정부 지출이 늘어난 것이 주된 요인이었고, 2023년부터 이어진 적자는 법인세 감소의 영향"이라며 "코로나 대응에 따른 지출은 다른 나라의 적자폭이 훨씬 크고, 우리나라는 오히려 양호하게 대응을 해왔다. 법인세 역시 기업 실적에 따라 얼마든지 달라질 수 있는 부분이기 때문에 구조적인 문제로 보긴 어렵다"고 설명했다.

부문별로 살펴보면 일반정부(중앙정부·지방정부·사회보장기금)의 지난해 총수입은 858조8000억원으로 전년 대비 22조1000억원(2.6%) 증가했다. 총지출은 896조3000억원으로 같은 기간 38조8000억원 증가했다. 총지출에서 총수입을 뺀 일반정부 수지는 37조5000억원 적자를 기록해, 전년 대비 적자 규모가 확대됐다.

구체적으로 중앙정부는 전년과 비교해 경상세를 중심으로 총수입이 줄었으나 총지출이 늘면서 적자규모가 76조5000억원으로 전년 대비 확대됐다. 지방정부는 사회수혜금 등 총지출이 총수입보다 더 많이 증가하면서 11조원 적자를 기록, 적자폭이 확대됐다. 반면 사회보장기금은 사회부담금 등 총수입이 사회수혜금 등 총지출보다 늘면서 50조1000억원 흑자를 기록했다. 이는 2007년 통계작성 이래 최대 규모다.

한국전력공사, 한국토지주택공사(LH) 등 비금융공기업의 수지는 16조2000억원 적자를 기록했지만, 적자폭은 전년(-35조5000억원) 대비 축소됐다. 총수입은 231조6000억원으로 전년 대비 4조4000억원(1.9%) 늘어난 반면, 총지출은 247조8000억원으로 14조9000억원(5.7%) 줄었다. 한은은 총수입의 경우 전력 요금 인상에 따라 관련 공기업을 중심으로 매출액이 늘었고, 총지출의 경우 원유·천연가스 등 원자재가격 하락에 따라 에너지 공기업을 중심으로 중간소비가 감소한 영향이라고 설명했다.





AD

한국산업은행, 한국주택금융공사 등 금융공기업의 수지는 4조8000억원 흑자를 기록했다. 총수입(69조3000억원)은 이자 및 배당금 등 재산소득수취가 늘면서 전년 대비 5조5000억원 늘었고, 총지출(64조5000억원)은 경상이전지출과 재산소득 지급이 증가하면서 같은 기간 7조9000억원 늘었다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>