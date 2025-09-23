iM뱅크, 대구 지역상생 보증재원 30억 추가출연

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

iM뱅크가 장기간 경영애로를 겪고 있는 지역경제 지원 차원에서 대구신용보증재단에 대구시 골목상권 활성화를 위한 지역상생 보증재원 30억원을 특별출연했다고 밝혔다.

앞서 iM뱅크는 지난 3월과 6월에도 각 100억원과 50억원을 출연해 5개월간 약 6200명의 대구 소상공인을 대상으로 2250억원의 금융지원을 완료한 바 있다. 이번 추가출연을 통해 대구 관내 골목상권 소재 소상공인에게 450억원 규모의 보증부 대출이 공급될 예정이다.

대출금액은 대면 신청은 최대 4억원까지, 앱을 통한 비대면 신청은 최대 7000만원까지 가능하다. 대출금의 90~100%를 대구신용보증재단이 보증해주며 보증료 및 금리 우대, 이차보전 등의 우대혜택이 적용된다.

대면과 비대면 채널 모두 신청할 수 있으며 iM뱅크 애플리케이션(앱)을 통해 'iM신용보증재단대출'을 신청하거나, 가까운 대구신용보증재단 영업점에서 대면 보증 신청 후 보증 승인이 나면 iM뱅크 지정 영업점에 방문하여 대출약정하는 절차로 진행된다.





황병우 iM뱅크 은행장은 "당초 예상보다 대출수요가 많아 이번 추가지원을 결정하게 되었으며, iM뱅크의 따뜻한 금융이 지역 내 골목상권의 활기를 되찾는 데 도움이 되길 바란다"고 밝혔다.





