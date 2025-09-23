영주시, ‘백두대간 지역상생 산림치유박람회’ 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

산림치유와 문화·힐링이 어우러진 가을 숲 축제

영주시는 오는 26일부터 27일까지 국립산림치유원 일대에서 '2025년 백두대간 지역상생 산림치유박람회'를 개최한다.

이 박람회는 '숲에서 즐기는 가을 축제'를 주제로, 산림치유와 문화·힐링을 결합한 다채로운 콘텐츠를 선보인다. 산림치유 산업을 통한 지역경제 활성화를 도모하는 동시에, 시민과 참가자들이 일상 속 스트레스를 해소할 수 있도록 풍성한 프로그램을 마련했다.

행사는 국립산림치유원 주관, 경상북도와 영주시 공동 주최로 진행되고 △실내 치유장비 체험 △수(水)치유 체험 등 전문 프로그램과 함께 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 부대행사도 운영된다.

메인 무대에서는 원종혁·스텔라장이 출연하는 숲속 문화공연, 낭만적인 숲속 별빛 나이트, 유튜버 정브르가 함께하는 그린 토크콘서트, 시민 참여 프로그램인 '숲장고를 부탁해' 등이 이어지며, 산림복지 서비스를 가까이에서 체험할 수 있는 기회를 제공한다.

또 성인을 위한 숲결요가와 노르딕 워킹(초급) 프로그램이 운영되고 어린이와 가족 단위 방문객들을 위한 △숲속 버스킹(매직쇼·벌룬쇼) △팔찌·목걸이·부채 만들기 △자연물 오브제 제작 등 체험활동도 마련된다. 이 밖에도 △탄소중립 교육 △숲크닉 프로그램 등 환경과 휴식을 함께 누릴 수 있는 다채로운 프로그램이 준비됐다.





AD

금두섭 산림과장은 "이번 박람회가 숲의 치유 효과를 널리 알리고, 산림치유 산업의 저변 확대와 활성화에 크게 기여할 것으로 기대한다"며 "방문객들이 다양한 산림치유 문화콘텐츠를 즐기며 몸과 마음의 휴식을 얻어가시길 바란다"고 말했다.

2025년 백두대간 지역상생 산림치유박람회 포스터.

AD





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>