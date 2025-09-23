고창군, 27일 '청년미래 팝업스토어' 연다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'청년이 만드는 미래, 고창과 함께!' 슬로건

전북 고창군이 오는 27일 오후 1시부터 담마북카페에서 2025 청년의 날 기념행사 '청년미래 팝업스토어'를 연다.

청년미래 팝업스토어 포스터. 고창군 제공

23일 군에 따르면 이번 행사는 '청년이 만드는 미래, 고창과 함께!'라는 슬로건 아래, 청년이 직접 주인공이 돼 목소리를 내고, 성과를 공유하며, 지역과 소통하는 축제의 장으로 꾸려진다.

야외 행사장에서는 청년들의 버스킹 공연을 비롯해 기념식과 제1회 고창군 청년상 시상식이 진행된다. 이어서 청년창업가 성과 발표와 창업사례 공유가 이어져 실제 창업 사례와 도전 스토리를 군민과 나눈다.

내부 행사장에서는 군에서 지원한 청년창업가(10개소)의 성과제품 전시회가 준비돼 있다. 또 청년들이 직접 준비한 케이크·고체향수·키링 만들기 등 다양한 체험 프로그램이 펼쳐진다. 방문객들에게는 커피와 쿠키도 제공돼, 가족 단위 군민 누구나 편하게 즐길 수 있는 축제 분위기를 선사할 예정이다.





심덕섭 군수는 "이번 청년의 날은 단순한 기념행사가 아니라 청년이 직접 주도하는 청년도시 고창의 출발점이다"며 "청년이 지역의 미래를 이끄는 주체로 성장할 수 있도록 아낌없이 지원하겠다"고 말했다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr

