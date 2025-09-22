"전남 농고생들, 전국 제패"…영농학생축제서 메달 32개 휩쓸어

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

도교육청 "농생명 산업 인재 육성 지속 투자"

전남도교육청은 최근 충북 청주에서 열린 '제54년차 전국영농학생축제(2025 FFK 충북대회)'에서 도내 농업계 특성화고 학생들이 교육부장관상 3개를 포함해 총 32개의 메달을 수상했다고 22일 밝혔다.

이번 대회는 충청북도교육청과 (사)한국농업교육협회, 전국FFK연합회가 공동 주최하고 청주농업고등학교가 주관했으며, 전국 14개 시·도교육청에서 936명의 학생이 참가해 20개 종목에서 경합을 벌였다.

전남 농업계 특성화고 학생들이 '제54년차 전국영농학생축제'에서 32개의 메달을 수상했다. 전남도교육청 제공

AD

전남에서는 9개 농업계 고교에서 71명이 참가했으며, ▲ 교육부장관상 3개(금상 1등) ▲금상 6개 ▲은상 10개 ▲동상 13개 등 총 32개 메달을 획득했다.

이는 지난해 같은 대회에서 기록한 총 25개 수상(교육부장관상 1개 포함)보다 증가한 수치다. 세부 수상 내역을 보면 전공경진 분야에서 식물자원(금2), 동물자원(금 1), 식품가공(금1), 농업기계(교육부장관상1), 농산물유통(교육부장관상1), 조경·산림자원(금1) 등 다양한 분야에서 고르게 입상했다.

이밖에 실무능력경진(농식품조리), 과제이수발표(농생명창업아이템, 연구 과제), FFK축제(FK골든벨) 분야에서도 메달을 추가했다. FFK골든벨에서는 교육부장관상 1개와 함께 금상, 은상, 동상 수상자도 배출됐다.





AD

황성환 부교육감은 "미래를 키우는 신산업으로 농생명 산업이 발전하고 있다"며 "전남 학생들이 농업의 새로운 가치를 창출하는 인재로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>