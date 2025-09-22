진종오 "실탄 2만발 불법 유통 정황"…정부 은폐 의혹 제기

"이재명 정부, 국민에 명명백백 밝혀야"
사격 국가대표 출신인 진종오 국민의힘 국회의원이 경기용 실탄 수만 발이 불법 유통된 정황을 폭로하며, 정부의 침묵을 강하게 비판하고 나섰다.
진 의원은 22일 자신의 페이스북에 장문의 글을 올려 "국민의 생명 앞에 어떤 것도 우선할 수 없다"며 실탄 유출 사태의 전말과 정부의 책임을 따져 물었다.
진 의원에 따르면, 경찰은 지난 대선 당시 제기됐던 이재명 대통령 암살 및 저격설과 관련한 기획 수사를 진행하던 중 불법 총기 제작과 유통에 연루된 인물들을 검거했고, 이 과정에서 경기용으로 사용되는 22구경 실탄 3만발이 회수됐다. 하지만 그는 "이미 시중에 퍼진 실탄만 2만발 이상일 것으로 제보되고 있다"며 "누구 손에 들어갔는지 지금도 알 수 없다"고 지적했다.
실탄을 넘긴 것으로 지목된 인물은 현직 사격팀 감독 A씨와 전직 국가대표 감독 B씨다. 이들은 공모해 사제총기 유통업자에게 실탄을 넘긴 것으로 알려졌으며, 경찰은 지난달 29일 이들의 차량과 자택을 압수 수색을 해 각각 200여발씩 실탄을 추가 확보했다. 이어 지난 18일에는 2차 피의자 조사를 마치고 60장 분량의 경찰 조서를 정리했다.
진 의원은 "22구경 실탄은 저반동 소구경 탄약이라 일반적으로는 위험하지 않다고 생각하지만, 신체의 스위치 존에 명중할 경우 사망에 이를 수 있는 치명적인 무기"라며 "근거리에서는 뇌, 심장, 폐를 관통할 수 있다"고 위험성을 강조했다.
특히 그는 이번 사태를 두고 "정부가 APEC 정상회의를 앞두고 국가 이미지가 실추될까봐 숨기고 있는 것 아닌가"라며 "이 정도면 중대 단위 군부대가 무장하고도 남을 실탄인데, 그 실탄이 범죄조직이나 테러리스트 손에 들어갔다면 어떤 일이 벌어졌을지 상상하고 싶지도 않다"고 말했다.
그는 경찰이 확보한 경기용 실탄의 정확한 수량과 현재 위치를 즉시 공개할 것을 요구했다. 또 이번 사건에 대한 정부 내 보고 경로와 시점, 즉 언제 누구에게 어떤 방식으로 전달됐는지를 타임테이블 형태로 투명하게 공개해야 한다고 주장했다. 아울러 대한사격연맹은 물론, 감독기관인 대한체육회와 문화체육관광부에 대한 전면적인 조사도 즉각 착수해야 한다고 강조했다.
진 의원은 "국민이 특검의 일거수일투족은 알면서, 정작 국민의 생명과 직결된 실탄 유출 사건은 깜깜이로 몰라도 되는가"라며 "정부가 국민을 배제한 채 밀실 수사를 하고 있다"고 비판했다.
또 "이번 사건은 나의 친정인 사격계의 치부를 드러내는 일이지만, 국민의 생명 앞에 숨길 진실은 없다"며 "문체부와 체육회가 제대로 관리시스템만 구축했더라면 이런 일은 벌어지지 않았을 것"이라고 덧붙였다.
진 의원은 끝으로 "이재명 정부는 이 사안을 국민 앞에 명명백백하게 밝혀야 한다"며 "그래야 APEC 같은 국제 행사가 진정 성공적으로 끝날 수 있을 것"이라고 경고했다.
