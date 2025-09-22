차례상 선물합니다… 새울원자력, 추석맞이 저소득 이웃에 차례 물품 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"이웃과 나누는 따뜻한 추석 차례상"

"어려운 이웃에 차례상을 드립니다."

한국수력원자력 새울원자력본부(본부장 소유섭)가 추석을 앞두고 22일 울주푸드뱅크마켓에서 추석맞이 차례상 지원물품 전달식을 가졌다.

이 사업은 경제적 부담으로 명절 준비가 어려운 이웃들이 풍성한 한가위를 나눌 수 있도록 울주지역 내 저소득 소외계층 70세대에 추석 차례상 차림을 지원했다. 지원 물품에 제수용 과일, 찹쌀, 생필품 등 명절 상차림에 필요한 품목들이 포함됐다.

윤숭호 새울본부 대외협력처장은 "모두가 함께 따뜻한 명절을 보낼 수 있도록 소외된 이웃을 위한 마음을 담아 준비했다"라며 "이웃과 함께 나눔 문화를 확산하고 더불어 사는 공동체를 만들기 위해 힘쓰겠다"고 말했다.





새울본부의 매년 추석맞이 차례상 물품 지원은 나눔과 상생 가치를 실천하는 뜻깊은 행사로 발전소 주변 주민의 박수를 받고 있다.

새울원자력본부가 추석을 앞두고 발전소 이웃 저소득 가정에 차례상 물품을 지원하고 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

