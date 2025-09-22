한국가스공사 광주전남, 추석 맞이 고려인마을 쌀 기탁

광주사회복지공동모금회(이하 광주사랑의열매)는 한국가스공사 광주전남지역본부가 추석 명절을 맞이해 고려인마을, 이주민 종합지원센터, 지역 경로당을 위한 쌀 1,000만 원 상당을 기부했다고 22일 밝혔다.
이날 광산구 산정공원로에 위치한 고려인마을종합지원센터에서 진행된 전달식은 이학수 한국가스공사 광주전남지역본부 관리부장과 박상욱 하남농협 조합장, 이천영 고려인마을 목사, 전득안 이주민종합지원센터 대표와 광주사랑의열매 직원 등 주요 관계자들이 참석했다.
기탁한 1,000만 원 상당의 쌀은 고려인마을·이주민 종합지원센터와 경로당을 통해 배분된다. 추석 명절을 앞두고 소외된 이웃들에게 따뜻한 마음을 전하고자 진행된 것으로, 고려인과 외국인근로자, 지역 경로당에 실질적인 도움이 될 것으로 기대된다.
지금 뜨는 뉴스
한국가스공사 광주전남지역본부 이학수 부장은 "이번 기탁은 지역사회와 함께 성장하는 지속 가능한 나눔의 실천이다"며 "앞으로도 사회적 약자에게 실질적인 도움이 되는 공헌 활동을 지속해가겠다"고 밝혔다.
호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>