[특징주]블록체인 사업 출사표…알엔투테크놀로지 신고가

알엔투테크놀로지가 장 초반 강세다.

22일 오전 9시 4분 기준 알엔투테크놀로지는 전 거래일 대비 10.22%(880원) 뛴 9490원에 거래되고 있다. 장중 9670원까지 오르며 52주 신고가를 경신했다. 회사가 본격적인 블록체인 사업에 뛰어들면서 투자심리를 자극한 것으로 풀이된다.

전날 서울에서 개최된 리플(XRP)·웹3 콘퍼런스 '엑스알피 서울 2025(XRP Seoul 2025)'에 참가한 알엔투테크놀로지는 국내 코스닥 상장사 중 유일하게 XRP 존에 부스를 설치하고, 신사업으로 채택한 가상화폐 및 블록체인 사업을 소개했다.

첫 프로젝트로는 인공지능(AI) 의료 분야 주요 상장사들이 참여하는 '메디컬 AI 얼라이언스(MAA)'의 차세대 의료 데이터 플랫폼 '라이프 네트웍스(LIFE Networks)'로, 해당 프로젝트의 블록체인 부문 컨설팅과 노드 독점 판매를 진행하고 있다.





적층세라믹 기판 제조기업인 알엔투테크놀로지는 지난달 이사회에서 ▲블록체인 기술 기반 소프트웨어 개발 및 공급 ▲소프트웨어 판매·판매 대행·중개 ▲컴퓨터 프로그래밍 서비스업 등을 신규 사업 목적에 추가하는 정관 변경안을 의결했다. 이와 함께 블록체인 전문 인사를 사내이사로 선임하고, 새로운 정체성을 반영해 사명을 '알엔티엑스(RNT X)'로 변경했다.

김진영 기자 camp@asiae.co.kr

