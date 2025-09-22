美 앞 갈라진 남미…에콰도르 "협력"vs 베네수 "저항"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

노보아, 미군 주둔 국민투표 예고

마두로 "미국, 베네수엘라 에너지 노려"

마약 카르텔과 전쟁을 선포한 에콰도르가 미군 기지 건설을 위한 국민투표에 나서며 미국과 협력을 추진하는 반면, 베네수엘라는 제국주의 침공에 맞서겠다며 대결 기조를 강화하고 있다.

다니엘 노보아 에콰도르 대통령. 로이터연합뉴스

AD

에콰도르 선거관리위원회는 자국 내 미군 기지 건설을 위해 다니엘 노보아 정부에서 요청한 헌법 개정 국민투표 실시안을 승인했다고 21일(현지시간) 밝혔다. 국민투표는 '외국 군사기지 또는 군사 목적의 외국 시설 설립 금지 규정을 폐지하는 데 동의하는지'와 '정치 조직(정당)에 대한 의무적 예산 지원을 중단하는 것에 동의하는지'의 2가지 질의에 각각 찬반을 묻는 형태로 구성된다. 두 사안 모두 실행을 위해선 개헌해야 한다.

에콰도르는 과거 해안 도시 만타에 미군 기지를 뒀다가 2008년 좌파 성향의 라파엘 코레아 전 정부 시절 '외국 군사 기지 설치 및 외국군 주둔 금지'를 골자로 한 헌법 개정을 한 바 있다. 이에 미군은 2009년 에콰도르에서 철수했다.

이후 보궐성격의 대선을 거쳐 2023년 11월부터 집권 중인 노보아 대통령은 마약 밀매 카르텔 차단을 목표로 한 미군 시설 필요성을 주장하고 있다. 노보아 대통령은 갱단에 노출된 도시에 군대를 투입하고 마약 밀매 조직을 테러 단체로 규정하는 등 강경책을 시행 중이다.

반면 베네수엘라에서는 미군의 카리브해 주변 진출에 대한 적대감이 고조되고 있다. 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령은 전날 미국의 베네수엘라에 대한 "전방위적인 공격"이 새로운 국면에 접어들었다며 "국민과 국가 전 계층의 단결로 제국주의 침공에 맞서야 한다"고 말했다고 현지 일간 엘우니베르살 등이 보도했다.





AD

미국은 카리브해 베네수엘라 인근 해역에 핵 추진 고속 공격 잠수함을 비롯한 8척의 군함을 배치하고 베네수엘라와 인접한 미국령 푸에르토리코에 F-35 전투기를 보내놓은 상태다. 마두로 대통령은 "주권 위협 상황에 대해 국제사회의 지원을 요청할 것"이라며 "(미국의) 계획은 석유를 비롯한 베네수엘라 에너지를 노린 것일 뿐만 아니라 석유수출국기구(OPEC)까지 압박하려는 것"이라고 말했다. 베네수엘라군은 전날 처음으로 병영 밖 전국 각지의 마을에서 일반 시민에게 무기 사용법을 교육하면서 유사시 정부군·민병대와 함께 영토 수호에 동참할 것을 주문했다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>