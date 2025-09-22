성과급 양극화…대기업 18만원 오를 때 중기 9000원 올라

경총, 상반기 임금 분석 결과
대기업 619만·중기 373만원
대기업 5.7% 오를 때 중기는 2.7%
금융·보험업, 임금 ·상승률 모두 최고
올해 상반기 상용근로자의 월평균 임금총액이 3.5% 오르며 지난해보다 상승 폭이 커졌지만, 대기업의 성과급 지급이 크게 늘면서 대·중소기업 간 임금 격차는 더 벌어진 것으로 나타났다. 특히 금융·보험업의 월평균 임금은 805만원으로 17개 업종 중 가장 높았고, 숙박·음식점업과는 세 배 이상 차이를 보였다.
상반기 임금 3.5% 올라
21일 한국경영자총협회가 발표한 '2025년 상반기 규모·업종별 임금인상 현황 분석'에 따르면 올해 1∼6월 상용근로자 월평균 임금총액(초과급여 제외)은 418만8000원으로 작년 동기보다 3.5% 올랐다. 지난해 상반기(2.2%)보다 1.3%포인트나 높은 상승률이다. 성과급 중심의 특별급여 확대가 주요 원인으로 꼽힌다.
항목별로 보면 기본급 등 정액급여는 2.9% 오른 363만8000원, 성과급 등 특별급여는 8.1% 오른 55만원으로 집계됐다. 정액급여 인상률은 지난해보다 0.6%포인트 하락했지만, 특별급여 인상률은 작년(-5.7%) 대비 13.8%포인트 급등했다. 특별급여는 2022년 56만2000원으로 최고치를 찍은 뒤 2년 연속 감소했다가 올해 역대 두 번째로 높은 수준으로 반등했다.
성과급 '대박' 대기업, 중기와 임금 상승률 격차 벌려
기업 규모별로 살펴보면 대기업의 상승세가 더욱 두드러졌다. 300인 이상 사업체의 월평균 임금총액은 619만9000원으로 전년 대비 5.7% 상승했지만, 300인 미만 사업체는 2.7% 오른 373만9000원에 그쳤다. 올해 상반기 소비자물가 상승률(2.1%)을 감안하면 중소기업 근로자의 임금 인상률은 물가를 간신히 따라간 수준이다. 이로 인해 대·중소기업 간 임금 격차는 지난해 222만6000원에서 246만원으로 확대됐다.
특히 특별급여에서 차이가 더 컸다. 대기업의 특별급여는 159만원으로 12.8%(18만 원) 증가했지만, 중소기업은 31만8000원으로 3.0%(9000원) 오르는 데 그쳤다. 정액급여 역시 대기업이 3.4% 오른 461만 원, 중소기업이 2.6% 오른 342만1000원으로 격차가 뚜렷했다. 경총은 "대기업의 높은 특별급여 인상률이 전체 임금 상승률을 끌어올린 것으로 분석된다"고 분석했다.
금융·보험업 805만원 vs 숙박·음식점업 263만원
17개 업종별로는 금융·보험업이 월평균 임금총액(805만1000원)과 인상률(7.2%)에서 압도적인 1위를 기록했다. 반면 숙박·음식점업의 월평균 임금총액은 263만5000원으로 17개 업종 가운데 가장 낮았다. 특별급여 인상률에서도 업종별 희비가 교차했다. 금융·보험업(16.0%), 제조업(15.3%), 정보통신업(11.3%) 등은 두 자릿수 상승을 보인 데 반해 광업(-33.7%), 전기·가스·증기업(-9.4%) 등은 큰 폭으로 감소했다.
임금총액 기준으로는 전기·가스·증기업(731만4000원), 전문·과학·기술업(552만2000원), 정보통신업(543만1000원), 광업(460만8000원) 순으로 금융·보험업을 뒤이었고 숙박·음식점업(263만5000원)이 최하위였다. 인상률에서는 제조업(4.8%), 정보통신업(3.9%), 보건·사회복지업(3.6%), 협회·기타서비스업(3.3%)이 2∼5위를 차지했고 전기·가스·증기업은 유일하게 마이너스 성장률(-1.8%)을 기록했다.
하상우 경총 경제조사본부장은 "최근 미국 관세정책 등 대외 불확실성이 커지는 상황에서 일부 대기업 노조의 과도한 임금 인상 요구는 기업의 지속가능성을 해칠 뿐 아니라 노동시장 내 격차 확대와 사회 갈등 심화로 이어질 수 있으므로 지양되어야 한다"고 강조했다.
