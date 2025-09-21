"명품가방은 못 들어도 비싼 디저트는 먹어야지"…매출 1000억원 터졌다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

24년 6월~25년 5월 매출 985억 원

올해 배당 20억원…3년째 두자릿수

한국하겐다즈가 지난해 국내 아이스크림 시장에서 사상 최대 실적을 올렸다.

21일 금융감독원 전자공시에 따르면 한국하겐다즈의 제36기 회계연도(2024년 6월~2025년 5월) 매출은 985억 원으로 집계됐다. 이는 전년(878억 원)보다 12% 증가한 것으로, 창사 이래 최대 규모다. 다만 영업이익은 30억 원으로 전년(44억 원) 대비 31% 줄었다.

회사는 올해 20억 원의 배당을 실시했으며, 최근 3년간 연속 두 자릿수 배당을 이어가고 있다.

업계에서는 상대적으로 높은 가격인 하겐다즈가 매년 이러한 성장세를 이어가는 배경에는 '스몰 럭셔리(Small Luxury)' 트렌드가 있기 때문이라고 본다. 큰 지출은 부담스러워하는 소비자들이 일상에서 '작은 사치'를 통해 만족감을 얻는다는 것이다. 이로 인해 프리미엄 아이스크림 브랜드인 하겐다즈가 젊은 층을 중심으로 인기를 끌었다는 분석이다.

흥행 제품도 실적에 한몫했다. 하겐다즈와 카카오가 협업한 아이스크림 케이크 '리얼블랑'은 단단한 질감 때문에 '식칼로도 잘리지 않는다'는 입소문이 퍼지며 온라인에서 화제가 됐다. 이 제품은 출시 5년째인 올해 5월 누적 판매 160만 개를 돌파했다. 다만 유크림·카카오 등 원재료 가격 상승은 부담으로 작용했다. 핵심 원룟값이 급등하면서 한국하겐다즈는 지난 3월 2년 반 만에 주요 제품 가격을 8.3~16.9% 인상했다. 현재 미니컵·바 제품은 6900원, 파인트는 1만7900원, 아이스크림 케이크는 3만9000원에 판매하고 있다.





하겐다즈 아이스크림. 한국하겐다즈

한국하겐다즈는 1991년 고(故) 백종근 전 회장 일가와 미국 제너럴밀스가 50대50으로 설립한 합작사다. 현재는 네덜란드 하겐다즈 법인이 지분 절반을 보유하고 있으며, 2022년 백 전 회장 타계 후 그의 지분은 자녀들에게 승계됐다. 한국하겐다즈는 배우이자 화가인 박신양의 처가로도 유명하다. 박신양의 아내 백혜진 씨는 백 전 회장의 손녀로, 두 사람은 2002년 결혼해 슬하에 딸을 두고 있다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr

