한국, 트럼프發 대미 관세 증가율 1위…2분기 33억달러

트럼프 정부 출범 이후 관세 증가율 1위

실효 관세율은 중국·일본 이어 3위 집계

올해 2분기 우리나라 수출품이 미국에서 부과받은 관세는 33억달러로 나타났다. 세계에서 6번째로 많은 금액이다. 트럼프 정부 출범 전 대비 47배 늘어난 수치로, 증가율은 세계에서 가장 높았다.

대한상공회의소는 대미 수출 상위 10개국을 대상으로 미국 국제무역위원회(ITC) 관세 통계를 분석한 결과, 올해 2분기 한국의 대미 수출 관세액은 총 33억달러로 집계됐다고 21일 밝혔다. 중국 259억3000만달러, 멕시코 55억2000만달러, 일본 47억8000만달러, 독일 35억7000만달러, 베트남 33억4000만달러에 이어 6위였다. 트럼프 2기 출범 전인 지난해 4분기 관세액과 비교하면 한국의 관세 증가액은 32억3000만달러다. 중국 141억8000만달러, 멕시코 52억1000만달러, 일본 42억달러에 이어 네 번째로 높은 수치다.

경기 평택항 수출 야적장에 수출을 앞둔 자동차가 선적대기 하고 있다. 강진형 기자

관세 증가율은 한국이 4614%(47.1배)로 10개국 중 가장 높았다. 이어 캐나다 1850%(19.5배), 멕시코 1681%(17.8배), 일본 724%(8.2배), 독일 526%(6.3배), 대만 377%(4.8배) 등 순이었다.

한국은 지난 1분기까지도 한미 자유무역협정(FTA) 적용으로 관세가 거의 발생하지 않았지만 2분기 들어 보편관세 10%와 자동차 및 부품, 철강·알루미늄 등 품목 관세가 적용되며 증가 폭이 커졌다. 중국의 경우 관세 증가액은 가장 컸지만 바이든 정부 시기에도 전기차·배터리·반도체·태양전지 등 품목에 고율관세가 적용되고 있었기 때문에 관세 증가율 면에서는 가장 낮은 수준을 보였다.

올해 2분기 한국의 대미 수출 관세액을 품목별로 보면, 자동차 및 부품이 19억달러로 전체 관세액의 57.5%를 차지했다. 4월 완성차, 5월 자동차 부품에 각각 품목관세 25%가 부과된 영향이 컸다.

한국의 관세 부과액을 수출액으로 나눈 실효 관세율은 2분기 기준 10%로, 중국(39.5%)·일본(12.5%)에 이어 대미 수출 상위 10개국 중 3위를 기록했다. 대한상의는 2분기 대미 수출액이 세계 8위인 점을 고려하면 수출 규모에 비해 관세 부담이 상대적으로 크다는 것을 의미한다고 해석했다.

대한상의는 수출기업 부담을 완화하기 위한 정책과 입법적 지원이 시급하다고 강조했다. 앞서 타결된 한미 관세 합의를 조속히 적용해 자동차 및 부품에 대한 관세율을 15%로 낮추고 반도체·의약품 등 품목관세에 대해서도 유리한 조건을 끌어내기 위한 외교적 노력을 기울여야 한다는 것이다.

강석구 대한상의 조사본부장은 "15%의 상호관세 중 수출기업이 4분의 1을 부담한다고 가정하면 대미 수출의 3.75%를 관세로 부담하는 셈"이라며 "지난해 우리나라 제조기업 매출액 영업이익률이 5.6%였다는 점을 고려하면 부담 요인이 크게 증가했다는 건 부인할 수 없는 사실"이라고 지적했다.





강 본부장은 "우리 기업들이 새로운 통상환경에 적응해야 하는 힘든 시기인 만큼 부담을 완화하고 경쟁에서 뒤처지지 않도록 지원하는 방안을 모색하는 데 힘을 모아야 한다"고 강조했다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr

