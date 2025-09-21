‘내 장학금 내가 챙긴다’… 국립부경대, 맞춤형 장학시스템 구축

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

부경AI 시스템, 장학금 추천·검색·신청까지

국립부경대학교(총장 배상훈)가 학생들이 자신의 장학금을 한눈에 확인하고 관리할 수 있는 '맞춤형 장학 시스템'을 구축했다.

국립부경대가 '부경AI'를 통해 9월 17일부터 운영을 시작한 이 시스템은 각 학생의 개별 조건에 맞는 맞춤형 장학정보를 제공하기 위해 개발됐다.

부경AI는 국립부경대 포털시스템 내 AI 기반 학생 중심의 지능형 교육지원 시스템이다.

이 시스템은 학내외 장학 정보를 한눈에 조회할 수 있도록 접근성과 편의성을 높였다. 학생이 로그인만 하면 자신의 장학 혜택 현황을 학기별, 학년별로 확인할 수 있다.

지금까지 학생의 장학 정보는 등록금 고지서나 장학증서 등을 통해 개별적으로 확인할 수 있었다.

학생은 이 시스템의 검색 기능을 활용해 성적장학, 근로장학 등 교내 장학금은 물론, 각종 교외 장학금 정보를 검색할 수 있어 자격 여부에 따라 신청 또는 도전할 수 있다. 신청한 장학금 상태도 볼 수 있다.

학생이 평소 관심 있는 장학을 '찜'해두면, 신청 시기에 별도 메시지로 안내해 주고, 장학 추천 메뉴에서는 학생의 기본정보를 활용해 맞춤형 장학을 추천해 주기도 한다.

국립부경대의 한 학기 등록금은 계열별로 170∼224만원 선이며, 지난 8월 대학알리미 공시에 따르면 학생 1인당 연간 장학금은 312만원에 이른다. 도전 정신을 갖춘 학생을 선발해 학기당 600만원을 지원하는 동원프론티어장학금과 같은 특별 장학금도 운영 중이다.





AD

국립부경대 김철수 학생처장은 "학생들이 이 시스템을 통해 학업과 진로 설계 과정에서 장학제도를 적극 활용하고, 새로운 장학 사업에도 도전하며 장학 혜택을 극대화하는 계기가 될 것으로 기대한다"라고 말했다.

맞춤형 장학시스템 화면.

AD





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>