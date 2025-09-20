송영길 북콘서트에 축전 보낸 李대통령…"다양 시각 중요"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

송영길 소나무당 대표가 자신의 북콘서트에 이재명 대통령이 축전을 보내 격려했다고 20일 전했다.

송 대표는 이날 사회관계망서비스(SNS) 페이스북을 통해 이 대통령이 전날 자신이 개최한 북콘서트에 보낸 축전을 공개했다.

이 대통령은 축전을 통해 "더 많은 독자가 이 책을 통해 현재 민주주의 사회의 고민에 대해 다각적으로 사유하는 시간을 갖게 되기를 바란다"며 "한 국가의 정치와 사회를 깊이 이해하기 위해서는 다양한 시각과 목소리를 접하는 것이 중요하다"고 밝혔다.

그러면서 "북콘서트가 미국의 사회·정치·외교·안보 등 다양한 분야에 대한 이해를 높이고, 우리 정치를 되돌아보는 뜻깊은 계기가 되기를 바란다"고 덧붙였다.





송 대표는 불법 정치자금 수수 혐의로 기소 돼 올해 초 1심에서 징역 2년 실형을 선고받아 복역하다, 지난 6월 보석 청구가 받아들여져 석방됐다.

오규민 기자 moh011@asiae.co.kr

