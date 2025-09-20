[뉴욕증시]금리인하 온기 확산…3대지수 최고치 경신

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인하 재개에 따른 투자심리 호조가 이어지면서 뉴욕증시 3대 지수가 동시에 최고치를 기록했다.

19일(현지시간) 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 172.85포인트(0.37%) 오른 4만6315.27에 장을 마감했다.

대형주 중심의 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전장보다 32.40포인트(0.49%) 오른 6664.36에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 160.75포인트(0.72%) 오른 2만2631.48에 거래를 마쳤다.

지난 17일 연준의 금리 인하 결정 이후 긍정적인 투자심리가 이어지면서 전날에 이어 이틀 연속 3대 지수 모두 종가 기준 최고치를 경신했다.

도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 내달 말 한국 경주에서 개막하는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에서 만나기로 합의했다는 소식도 미중 관계 개선에 대한 기대감을 높였다.

애플이 아이폰 신제품 판매를 개시하면서 3.11% 오른 것을 비롯해 테슬라(2.21%), 마이크로소프트(1.86%) 등 주요 기술주들이 강세를 보이며 지수 상승을 견인했다. 주간 기준으로는 다우지수와 S&P500 지수가 각각 1%, 1.2% 올랐고, 나스닥 지수는 금주 들어 2.2% 상승했다.

한편 전자거래 플랫폼 트레이드웹에 따르면 10년 만기 미 국채 수익률은 이날 뉴욕증시 마감 무렵 4.13%로 전장 대비 3bp 상승했다.





국제 금값은 상승했다. 이날 뉴욕상품거래소에서 12월 인도분 금 선물 종가는 온스당 3천705.8달러로 전장 대비 0.7% 올랐다.





