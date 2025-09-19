포항시, 해수부 장관과 함께 APEC 숙박크루즈 운영지원 현장점검

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

영일만항 팝업가든·선전탑·파사드 설치 등 환영 분위기 조성 박차



이강덕 시장, 해수부에 북극항로 특화 거점항만… 영일만항 건의

포항시는 19일 해양수산부와 함께 포항 영일만항을 방문해 APEC 정상회의 기간 대한상공회의소에서 경제인 숙소로 활용할 숙박 크루즈 운영지원 현장을 점검했다.

APEC 숙박크루즈 운영지원 현장점검 나선 이강덕 포항시장(왼쪽)과 전재수 해양수산부 장관. 포항시 제공

이날 현장점검에는 이강덕 포항시장을 비롯해 전재수 해양수산부 장관, 김일만 포항시의회 의장, 최영숙 경북도 환동해지역본부장 등이 함께해 숙박 크루즈 운영지원 현황, 투숙객 동선, 출입국장, 크루즈 접안 부두 등을 세밀히 살펴봤다.

포항지방해양수산청은 영일만항 컨테이너 부두의 1번 선석과 2∼4번 선석을 분리해 숙박 크루즈 투숙객의 셔틀버스 동선과 화물 이송 차량 동선을 구분해 운영할 계획이다.

포항시는 항만 주 출입로인 영일만대로에서 배후 부지도로∼항만 입구까지 구간의 가로환경을 전면적으로 정비하고, 팝업가든과 선전탑을 설치하여 환영 분위기를 조성할 예정이다.

아울러, 항만 내에는 야간 이동에 따른 안전 확보를 위해 유도등과 다양한 영상이 송출되는 대형 파사드를 설치하여 방문객에게 포항의 매력을 선사할 계획이다.

전재수 해수부 장관은 "국가 행사인 APEC 정상회의에 경북도와 포항시가 적극적으로 지원해줘 감사하다"며 "영일만항은 국가무역항인 만큼 항만 보안을 철저히 하되, 숙박 크루즈를 이용하는 경제인들이 한치의 불편함 없이 이동할 수 있도록 준비해 달라"고 당부했다.

이강덕 시장은 이날 영일만항 현장을 둘러보며 환동해 물류 거점항으로서 영일만항의 강점을 설명하고, 북극항로 특화 거점항만으로서의 가능성을 강력히 건의했다.

영일만항은 2009년 개항한 이후 환동해권 물류 거점항이자 북극항로의 관문항으로 성장해 왔다.

포항시는 이러한 입지적 장점과 함께 포스텍, 한동대, 방사광가속기연구소, 한국로봇융합연구원, 한국지질자원연구원 등 북극항로 운항에 무엇보다도 중요한 안전 운항을 뒷받침할 수 있는 AI 기술과 위성 정보 등 과학기술과 지질 분석 역량을 보유한 '북극 해운정보센터' 설립의 최적지다.





이강덕 시장은 "APEC 기간 영일만항에서 국내 최초 해상 크루즈 호텔이 성공적으로 운영될 수 있도록 행정적 지원을 다 할 것"이라며 "APEC 정상회의와 지역 행사를 연계해 시민사회와 함께하는 성공적인 행사로 만들겠다"고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

