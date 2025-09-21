역대급 연휴 앞둔 걱정…주택은 '택배'·상점은 '침입'·공장은 '화재'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

에스원 '추석 연휴 안전 의식' 조사 결과 발표

응답자 76% "연휴 기간 집 떠나 고향 방문, 해외여행"

역대급 최장 연휴가 다가오면서 우리 사회 전반에 걸쳐 안전에 대한 우려가 여느 명절 연휴 때보다 큰 것으로 확인됐다. 주택, 상점, 공장에서 우려하는 위험 요소는 각기 달랐다.

21일 보안업체 에스원은 추석 연휴를 앞두고 진행한 '안전 의식' 조사 결과를 발표했다. 이번 조사는 지난 5일부터 7일간 상점·공장 등에서 에스원 보안 시스템을 이용하는 고객들을 대상으로 진행했으며, 총 1만8661명이 응답했다.

우선 추석 연휴 주요 계획을 묻는 질문에 응답자의 76%가 '고향 방문이나 국내외 여행, 가족, 친지 모임 등으로 집을 비울 예정'이라고 답했다. 구체적으로 ▲고향 방문 및 성묘(29%) ▲가족, 친지 모임(29%) ▲국내여행(13%) ▲해외여행(5%) 순이었다.

이번 연휴 기간 집을 비울 때 응답자의 67%는 '불안감을 느낀다'고 답했다. 가장 우려되는 점은 ▲택배·배달 물품 피해(37%) ▲침입 및 도난(36%) ▲화재·가스 누출 등 안전사고(26%) 순으로 조사됐다. 전통적으로 연휴 기간 최대 불안 요소는 빈집털이와 같은 침입 범죄였으나 이번 조사에서는 택배·배달 물품 피해가 가장 큰 불안 요소로 부상했다. 온라인 쇼핑과 음식 배달이 새로운 라이프스타일로 자리잡으며 현관 앞 택배 절도 같은 생활 밀착형 범죄에 대한 경계심이 높아진 결과로 풀이된다.

이는 보안 솔루션 선호도 조사 결과에서도 확인됐다. '주택용 보안 솔루션을 도입한다면 어떤 상품을 선택하겠느냐'는 질문에 택배·배달 물품 모니터링이 가능한 ▲현관 앞 CCTV(47%)가 1위였으며 ▲무인 보안 시스템(19%) ▲재난·응급 상황 통보 시스템(14%) ▲실내 모니터링 카메라(13%)가 뒤를 이었다.

상점에선 연휴 기간 위험 요소로 ▲무단 침입 및 절도(43%) ▲화재·정전 등 설비사고(41%) ▲배송·납품 물품 도난(5%) 등을 꼽았다. 과거엔 화재나 정전 등 상점 운영에 차질을 빚을 수 있는 설비 사고를 더 우려했으나, 이번 조사에서는 무단 침입과 절도가 가장 큰 불안 요인으로 나타났다. 무인매장이 급격히 늘어나는 가운데 이를 노린 절도 범죄 역시 덩달아 증가한 데 따른 것으로 분석된다.

상점에서 도입을 원하는 보안 솔루션은 ▲이상 상황 발생 시 실시간 알림을 제공하는 AI CCTV(54%)가 1위였으며 ▲IoT 센서 기반 설비 점검 시스템(18%) ▲CCTV 고장 여부 원격 확인 시스템(17%) 순으로 나타났다.

공장에서 가장 걱정되는 위험 요소로는 가장 많은 응답자가 화재·정전 등 설비사고(68%)를 선택했다. 고가 장비나 자재 도난에 대한 우려에서 지금은 안전사고에 대한 우려로 주요 관심사가 바뀐 것이다. 최근 중대재해에 대한 사회적 관심이 높아지면서 연휴 기간 화재나 정전 발생 시 신속한 초기 대응이 어려워 대형 사고로 확대될 수 있다는 우려가 반영된 결과다.

연휴 기간 공장 안전 강화를 위한 대비책을 묻는 질문에는 ▲'원격으로 현장을 점검·관리할 수 있도록 시스템을 마련하겠다(22%) ▲CCTV 추가 설치 등 안전 장비를 확충하겠다(21%) 등으로 답했다. 선호 보안 솔루션도 화재 감지 시 실시간 알림을 제공하는 AI CCTV(52%)가 1위를 차지했다.





에스원 관계자는 "조사에서 나타난 불안 요인에 대응하기 위해 사건·사고를 사전에 예방할 수 있는 솔루션을 지속적으로 개발·상용화해 안전한 사회를 만드는 데 기여해 나가겠다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

