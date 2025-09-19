중진공, 수출 기업 현장에서 美 관세 대응책 찾는다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미국 관세 시행 이후 수출 현장 애로사항 청취

중소벤처기업진흥공단은 19일 서울 중구 프레지던트 호텔에서 한국글로벌최고경영자협회 회원사와 함께 '수출 강소기업의 글로벌 통상환경 대응을 위한 현장 간담회'를 개최했다고 밝혔다.

이번 간담회는 미국의 상호관세 시행과 철강·알루미늄 파생상품에 대한 품목관세 확대 후 한 달여가 지난 시점에, 수출 현장에 드러난 피해 사례를 청취하고 실질적인 지원방안을 모색하기 위해 마련됐다.

현장에서는 ▲미국 시장에서 가격 경쟁력 약화에 따른 매출 감소 ▲품목관세 적용대상 여부 확인 어려움 ▲단가 재협상, 발주 물량 변경 등으로 인한 거래선 불안정 등이 주요 애로사항으로 제기됐다. 이에 물류비 절감, 수출자금 지원 확대 등 경영 부담 완화를 위한 정책지원 강화를 요청했다.

서동만 한국글로벌최고경영자협회 회장은 "한국글로벌최고경영자협회는 제조 분야 수출 강소기업을 대표하는 단체로서, 정부 및 유관기관과 긴밀히 협력해 공동의 대응책을 모색하고 위기 극복을 위한 역량을 결집해 나가겠다"고 말했다.





강석진 중진공 이사장은 "중진공은 현장의 목소리를 적극 반영해 물류·자금 애로 해소와 시장 다변화 등 실질적 지원을 강화하겠다"며, "수출 강소기업들도 정부 정책에 협조해 위기를 함께 극복해 나가길 기대한다"고 했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

