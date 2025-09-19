美, 車관세 25% 폭탄에…현대차 사장 "한미 관세협상 타결 시급"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

호세 무뇨스 사장, CEO 인베스터 데이

"관세로 이익률 1%P 하락…美 생산 확대"

호세 무뇨스 현대차 사장이 18일(현지시간) 한국산 자동차에 대한 관세율이 15%로 낮아지길 희망한다며 한·미 간 무역 합의가 신속히 체결돼야 한다고 밝혔다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 공격적인 관세 정책을 펼치는 상황에서 미국 현지 생산 비중을 지속적으로 확대하겠다는 의지도 드러냈다.

무뇨스 사장은 이날 뉴욕 맨해튼 '더 셰드'에서 글로벌 투자자 등을 대상으로 개최한 '2025 최고경영자(CEO) 인베스터 데이'에서 "양측 정부가 빠르게 합의를 해 올해와 내년 계획을 세우고, 강력한 성과를 낼 수 있는 그림을 보여주고 싶다"고 말했다.

미국은 지난 5월부터 외국산 자동차에 25%의 품목별 관세를 부과하고 있다. 일본의 경우 관세가 15%로 인하되는 조치가 발효됐지만, 한국은 원칙적 합의에도 불구하고 양국 간 후속 협상 이견으로 여전히 25%의 관세를 적용받는 중이다.

무뇨스 사장은 한국산 자동차에 25% 관세가 유지될 경우 영업이익률 전망을 유지할 수 있느냐는 질문에 "오늘 제공한 실적 전망(하향)은 25% 관세율을 기준으로 한 것"이라며 "만약 관세가 15%로 내려온다면 전망을 충족할 수 있을 것"이라고 설명했다.

현대차는 이날 행사에서 관세 영향을 반영해 올해 연결 부문 영업이익률 목표치를 6.0∼7.0%로, 기존 7.0∼8.0% 대비 1.0%포인트 하향 조정했다. 연결 매출 성장률 목표는 연초 제시한 3.0∼4.0%에서 5.0∼6.0%로 상향했다.

무뇨스 사장은 "우리 사업 운영의 초점은 항상 고객과 주주에 있다"며 "매출 확대, 상품 믹스 개선, 순매출 증대를 통해 관세에도 불구하고 계속 성장을 이어갈 것"이라고 강조했다.

미국 현지 생산 비율을 늘려가겠다는 뜻도 밝혔다. 현대차는 현재 약 40% 수준인 미국 내 현지 생산 비율을 80%까지 끌어올린다는 계획이다.

무뇨스 사장은 "관세 여부와 관계없이 (현대차는) 세계에서 성공한 시장에서 모두 현지화를 이뤘다"며 "미국에서 판매하는 차량은 미국에서 생산해야 한다. 현지화는 당연히 필요하다"고 말했다.

한국의 대미 수출 물량 감소 전망에는 "생산 이전이 아니라 미국 시장의 성장 측면에서 봐야 한다"며 "한국 생산을 미국으로 옮기는 것으로 봐서는 안 된다"고 선을 그었다.





관세 부담에 따른 가격 인상 계획과 관련해서는 "고객을 중심으로 두고 있어 현재까지는 가격을 올리지 않았다"며 "매출 확대 기회를 포착하고 판매금융을 개선하고 있다. 신차 출시, 물류 비용 등 향후 시장 상황을 종합적으로 평가해 결정하겠다"고 설명했다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr

