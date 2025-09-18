美 신규 실업수당 청구 23.1만건 '예상 하회'

전주 대비 3.3만건 ↓…4년 만 감소폭 최대
지난주 미국의 신규 실업수당 청구 건수가 예상 밖으로 크게 감소했다.
18일(현지시간) 미국 노동부에 따르면 지난주(9월7~13일) 신규 실업수당 청구 건수는 23만1000건으로 집계됐다. 전주(26만4000건) 보다 3만3000건 줄어든 수치로, 이는 4년 만에 가장 큰 감소폭이다. 블룸버그 예상치(24만건) 역시 밑돌았다.
2주 이상 실업수당을 신청한 계속 실업수당 청구 건수는 8월31일~9월6일 기준 192만건으로 전주(192만7000건)보다 소폭 줄었다. 시장 전망치(195만건)도 하회했다.
지금 뜨는 뉴스
이는 최근 실업수당 청구 건수 증가와는 반대되는 흐름이다. 월가는 공격적인 관세 정책이 경제 전반에 미칠 영향을 파악하기 위해 고용 및 물가 지표를 주시하고 있다. 최근 신규 고용이 급감하는 등 노동시장이 빠르게 식어가고 있다는 지표가 연이어 발표되면서 전날 미 연방준비제도(Fed)는 기준금리를 연 4.0~4.25%로 0.25%포인트 인하했다.
뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr
