청년 2000명 참여하는 '취업박람회 참가기업' 모집

세종시 일자리경제진흥원, 내달 3일까지 신청접수

내달 6일 정부세종컨벤션센터 기획전시장에서 '2025 세종 청년취업박람회'가 개최되는 가운데, 이에 앞서 참가할 기업(관)을 모집한다.

세종시와 일자리경제진흥원에 따르면 청년취업박람회는 청년들에게는 맞춤형 취업 기회를, 기업에는 우수 인재를 만날 수 있는 장을 마련해 청년과 기업이 함께 성장할 수 있도록 지원하는 행사다.

올해는 총 70개 부스 규모로 운영되며 약 2000명의 청년이 참여할 것으로 예상된다. 박람회 주요 프로그램은 ▲기업·공공기관 채용(홍보) ▲고용서비스 ▲이력서·자소서·면접 컨설팅 ▲채용설명회 ▲현직자 만남 부스 운영 등이다.

박람회 참가기업 모집은 지역 내 기업과 공공기관을 우선으로 하나 다른 지역 기업도 참여할 수 있다. 참가를 원하는 기업·기관은 내달 3일 오후 5시까지 세종일자리종합 플랫폼(잡아람.com) 또는 세종일자리경제진흥원에 문의 담당자 이메일로 신청하면 된다.

권오수 기업지원과장은 "청년들에게는 양질의 일자리 기회를 제공하고 기업에는 우수한 청년 인재와 만날 수 있는 뜻깊은 행사에 기업과 기관들의 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.





한편, 지난해 개최된 2024 세종청년취업박람회는 참여 인원 1971명, 채용 상담 2634건, 채용 실적 192명의 성과가 나왔다.





충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr



