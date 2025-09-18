오정민 감독 '장손', 부일영화상 최우수 작품상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이병헌·김고은 주연상

'여름이 지나가면'·'아침바다…' 2관왕

오정민 감독의 '장손'이 올해 부일영화상 최고 영예를 안았다. 18일 부산 해운대구 시그니엘 부산에서 열린 제34회 시상식에서 최우수 작품상을 받았다. 치밀한 이야기와 연출을 인정받아 함께 후보에 오른 '그 자연이 네게 뭐라고 하니', '아침바다 갈매기', '전,란', '하얼빈'을 제쳤다.

화목한 듯하면서도 내밀한 상처를 품은 한 가족의 이야기다. 사소한 일로 조금씩 균열이 생기면서 드러나는 오래된 비밀을 통해 가족이란 무엇이냐는 질문을 던진다.

남우주연상은 '승부'의 이병헌이, 여우주연상은 '대도시의 사랑법'의 김고은이 차지했다. 감독상은 '야당'의 황병국 감독에게 돌아갔다.

'여름이 지나가면'의 최현진과 '빅토리'의 이혜리는 각각 신인남자연기상과 신인여자연기상을 받았다. '여름이 지나가면'은 장병기 감독이 신인감독상을 차지해 2관왕에 올랐다. '아침바다 갈매기'도 양희경이 여우조연상을, 박이웅 감독이 각본상을 받아 어깨를 나란히 했다. 남우조연상은 '전,란'의 박정민이 차지했다.





스태프 부문에서는 '하얼빈'의 박정우(조명)가 미술·기술상, '하이파이브'의 김준석이 음악상, '하얼빈'의 홍경표가 촬영상을 받았다. 특별상인 유현목영화예술상은 배우 장동건이 수상했다.





