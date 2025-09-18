이다연, 3언더파 69타…'아이 러브 청라'

하나금융그룹 챔피언십 1R 박혜준과 공동 선두
이 코스에서 2019년과 2023년 우승
"베어즈베스트에서는 잘 할 수 있다"
이다연이 '약속의 땅' 청라에서 리더보드 상단을 접수했다.
18일 인천시 베어즈베스트 청라 골프클럽(파72·6781야드)에서 열린 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 하나금융그룹 챔피언십 1라운드에서 3언더파 69타를 쳐 박혜준과 함께 공동 선두에 올랐다. 버디 4개와 보기 1개를 적어내며 또 한 번 베어즈베스트 청라 골프클럽 정복에 시동을 걸었다.
이다연은 베어즈베스트 청라에서 강했다. 2019년 이 코스에서 열린 한국여자오픈에서 우승했고, 2023년 같은 장소에서 치러진 하나금융그룹 챔피언십에서는 당시 세계랭킹 7위 이민지(호주)를 연장전에서 물리치고 정상에 올랐다. 작년에도 이곳에서 펼쳐진 하나금융그룹 챔피언십에서 공동 7위를 차지했다.
지금 뜨는 뉴스
이다연은 "베어즈베스트에서는 잘 할 수 있다는 자신감 있는 건 사실"이라면서 "페이드를 치는 내 스윙과 이곳 잔디가 잘 맞는다"고 말했다. "페어웨이와 그린이 젖어있고 바람도 불어서 거리가 나지 않아 힘든 경기였다"는 이다연은 "공격적인 플레이를 자제하고 기회를 기다렸다. 대회 전에 너무 욕심내지 말고 힘을 빼자고 나와 약속했고, 오늘은 잘 지켰다"고 밝혔다.
노우래 기자 golfman@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>