경북영주 풍기인삼축제 어떻게 되나… 영주시, 준비상황 보고회

영주시는 18일 시청 대강당에서 '2025경북영주 풍기인삼축제' 준비상황 보고회를 열고 축제 성공 개최를 위한 추진 계획과 준비 상황을 점검했다.

보고회에는 유정근 영주시장 권한대행, 김병기 영주시의회 의장, 도·시의원, 영주풍기인삼축제조직위원장 및 이사, 영주문화관광재단 관계자 등 60여명이 참석해 축제 준비 현황을 공유하고 협력 방안을 논의했다.

올해 축제는 '영주풍기인삼축제'와 '영주장날 농특산물대축제'를 연계해 개최하는 것이 특징이다. 이를 통해 풍기인삼은 물론 지역 농특산물을 한자리에서 선보이며 홍보와 판매 촉진 효과를 높일 계획이다.

또 △관계 기관 협력체계 구축 △풍기인삼·농특산물 판매 확대 △안전관리 및 교통대책 마련 등 실질적인 준비 사항이 집중 점검됐다.

'2025경북영주 풍기인삼축제'와 '영주장날 농특산물대축제'는 오는 10월 18일부터 26일까지 9일간 풍기읍 남원천 일대와 풍기인삼문화팝업공원에서 열린다. 축제 기간에는 풍기인삼과 농특산물 전시·체험 부스가 운영되며, 고품질 인삼을 저렴하게 구매할 수 있다.

특히 코레일과 연계한 '반값으로 즐기는 풍기인삼축제' 상품을 통해 최대 50% 운임 할인과 영주사랑상품권 지급 혜택이 제공된다. 황금인삼을 찾아라, 인삼요리 만들기, 인삼깎기, 인삼 경매 등 다채로운 체험 프로그램도 마련된다.





유정근 영주시장 권한대행은 "풍기인삼축제는 우수한 풍기인삼을 맛보고 즐길 수 있는 대표적인 지역 축제"라며 "농특산물대축제와 함께 열리는 만큼 시민과 관광객에게 풍성한 볼거리와 먹거리를 제공할 수 있도록 최선을 다해 준비하겠다"고 말했다.

영주시가 풍기인삼축제 준비상황보고회를 개최하고 있다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

