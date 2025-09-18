잦은 야간근무·장시간 연속근무 '급성심장정지' 위험 높여

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

질병청, 근무환경 개선으로 예방 필요

잦은 야간·저녁 근무, 장시간 연속근무 등이 급성심장정지 발생 위험을 높인다는 연구 결과가 나왔다. 심장 건강을 지키기 위해서는 직장 내에서도 적극적인 예방 관리가 필요하다는 지적이다.

18일 질병관리청이 공개한 연세대학교 원주세브란스병원 차경철 교수팀의 '심장정지 발생원인 및 위험 요인 규명 추적조사' 결과에 따르면 심부전과 심근경색, 부정맥, 뇌졸중, 당뇨병, 고혈압 등의 질환이 급성심장정지의 주요 위험 요인으로 나타났다.

급성심장정지는 갑작스럽게 심장 기능이 중단되며 혈액 순환이 멈추는 응급 상황으로, 적절한 대처가 없을 경우 급작스러운 사망으로 이어질 수 있다. 질병청에 따르면 국내 급성심장정지 발생 건수는 2013년 2만9356건에서 2023년 3만3586건으로 증가해 매년 3만건 이상 발생하고 있다.

특정 질환을 가진 사람이 그렇지 않은 사람에 비해 급성심장정지가 발생할 가능성이 높은 것을 의미하는 '조정 승산비(Adjusted OR)'는 심부전 22.60(22.6배 높음), 심근경색 8.55, 부정맥 2.79, 뇌졸중 2.85, 당뇨병 1.63, 고혈압 1.55 등이었다.

근무 형태와 근무 시간 역시 급성심장정지 발생 위험과 관련이 있어 야간·저녁 근무, 과도한 연속 근무는 급성심장정지 위험을 높이는 것으로 확인됐다. 이와 관련한 해외 연구에서는 하루 11시간 이상 근무할 경우 일반적인 근무 시간(7~9시간)보다 급성심근경색 발생 위험이 약 1.63배 증가하는 것으로 나타났다.

급성심근경색은 급성심장정지의 주요 위험 요인 중 하나로 알려져 있으며, 이같은 결과는 장시간 근무가 심장 건강에 부정적인 영향을 미칠 수 있음을 시사한다. 건강한 근무 환경 조성과 적절한 휴식 확보가 급성심장정지 예방을 위해 필수적인 셈이다.

질병청은 일상에서 급성심장정지를 예방하기 위한 방법으로 ▲금연 ▲주 1회 이상 중등도 또는 고강도 운동 습관 ▲하루 6~8시간의 충분한 수면 ▲하루 1회 이상 과일, 채소 섭취 ▲붉은 육류 섭취 줄이기 등을 제시했다. 직장에서는 ▲과도한 연속 근무를 자제하고 ▲저녁·야간 근무를 최소화하며 ▲업무 후 충분한 휴식과 수면을 확보해 건강한 생활 습관을 유지하는 것이 중요하다.





임승관 질병청장은 "급성심장정지는 예고 없이 찾아올 수 있지만 생활 습관과 근무 환경을 개선하면 예방 가능성이 높아진다"며 "개인의 건강뿐 아니라 직장 내 건강한 근무 환경 조성을 위한 사회적 관심과 실천이 필요하다"고 강조했다.





조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr

