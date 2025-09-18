경찰, '주식 차명거래 의혹' 이춘석 의원실 압수수색

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경찰이 차명 주식거래 의혹을 받고 있는 이춘석 무소속 의원(4선·전북 익산갑)의 국회 의원실에 대해 압수수색에 나섰다.

서울경찰청 금융범죄수사대는 18일 오전 10시께부터 이 의원실 등에 대한 압수수색을 진행하고 있다.

경찰은 주식 투자에 사용된 자금 출처와 관련된 추가 자료 확보에 나선 것으로 알려졌다.

지난달 11일 이 의원실과 지역사무소 등을 압수수색한지 38일 만이다.

이 의원이 보좌관 차모씨의 명의로 거래한 주식 투자 자금은 10억원 이상인 것으로 알려졌으며, 경찰은 자금의 출처를 쫓고 있다.

이 의원이 최근 4년간 공직자윤리위원회에 신고한 재산은 4억2000만~4억7000만원대로, 차명 투자 주식 자금은 신고 재산의 2배를 넘는 규모다.

이에 경찰은 이 의원의 주식 투자 자금에 정치 후원금 등 외부 자금이 포함됐을 가능성도 고려 중인 것으로 전해졌다.

이번 수사는 이 의원이 지난달 국회 본회의장에서 차 보좌관 명의로 인공지능(AI) 관련주를 거래하는 모습이 언론에 포착되면서 시작됐다.





이 의원 측은 차명 거래와 관련한 금융실명법 위반 혐의는 인정했으나 국정기획위원회 등에서 얻은 미공개 정보를 활용했다는 자본시장법 위반 혐의 등은 부인 중이다.





이은서 기자 libro@asiae.co.kr

