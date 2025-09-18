동해시, 동해 무릉제 '강원이&특별이를 잡아라' 걷기 챌린지 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

19~21일 무릉제 현장서

'강원이'와 '특별이'잡으며 건강도 챙기자

강원도 동해시는 오는 19일부터 21일까지 3일간 제38회 무릉제를 기념해 시민들의 건강 증진과 걷기 문화 확산을 위한 비대면 걷기 프로그램 '강원이&특별이를 잡아라!'챌린지를 운영한다고 18일 밝혔다.

동해 무릉제, "강원이&특별이를 잡아라!"걷기 챌린지 포스터. 동해시 제공

이번 챌린지는 지역축제와 연계한 비대면 걷기 행사로, 시민 누구나 자유롭게 참여할 수 있으며, 걷기 활동에 게임 요소인 캐릭터 잡기 이벤트를 접목해 재미와 흥미를 더한 것이 특징이다.

걷기 활동은 동해시 전역 어디서나 가능하며, 캐릭터 잡기 이벤트는 무릉제 행사장인 동해웰빙레포츠타운 일원에서 진행된다.

참가자는 무릉제 기간 동안 걷기 또는 캐릭터 잡기 활동을 통해 총 1만5000마일리지를 적립하면 된다. 1걸음당 1마일리지가 적립되며, '강원이'캐릭터를 잡으면 100마일리지, '특별이'캐릭터를 잡으면 200마일리지가 추가로 적립된다. 단, 캐릭터 잡기로 적립할 수 있는 마일리지는 하루 최대 2000마일리지로 제한된다.

목표를 달성한 참여자 중 추첨을 통해 100명에게 농협 모바일 금액권(3000원)을 지급한다.





동해시보건소 김혜정 보건정책과장은 "'하나된 동해, 희망의 울림'이라는 주제로 열리는 무릉제에 방문하는 시민들을 위해 건강과 재미를 동시에 누릴 수 있는 걷기 챌린지를 준비했다"며 "모바일 걷기 앱을 활용해 건강도 챙기고 선물도 받아가는 일석이조의 기회인 만큼 많은 시민들의 참여를 기대한다"고 말했다.





동해=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

