EBC 파이낸셜 그룹, FC 바르셀로나와 공식 파트너십 체결

글로벌 금융기업 EBC 파이낸셜 그룹이 세계적인 명문 구단 FC 바르셀로나와 공식 파트너십을 체결했다고 19일 밝혔다.

협약 기간은 3년 반으로, 외환·거래·브로커리지(차액거래 포함) 및 컨설팅 서비스 분야를 아우른다. 이를 통해 EBC는 금융업계에서의 리더십을 한층 강화하고, 바르셀로나 구단은 글로벌 시장에서 새로운 협력 기반을 마련하게 됐다.

바르셀로나는 1899년 창단 이후 125년의 역사를 이어오며, 14만 명이 넘는 회원을 보유한 세계 최고의 종합 스포츠 클럽 중 하나다. "클럽 그 이상의 존재"라는 모토 아래 수많은 스타 선수와 독창적 전술로 축구사를 써 내려왔다. EBC 파이낸셜 그룹 역시 고객 중심 철학과 글로벌 금융 생태계 구축이라는 비전을 통해 바르사가 추구하는 팀워크·존중·열정의 가치와 맥을 같이한다.

이번 파트너십의 상징적인 첫 이벤트로, 지난 7월 FC 바르셀로나는 아시아 투어의 일환으로 한국을 방문해 친선 경기를 치렀다. 야말, 레반도프스키, 페드리 등 세계적인 스타들이 출전해 국내 팬들의 뜨거운 환호를 받았으며, 현장에서는 EBC 파이낸셜 그룹의 광고가 경기장 전광판을 수놓으며 파트너십의 의미를 드러냈다.

EBC 파이낸셜 그룹 아태지역 운영 총괄 새뮤얼 허츠는 "바르셀로나와 함께한 첫 경기를 한국에서 성공적으로 마칠 수 있어 뜻깊다"며 "바르사의 팀워크와 열정을 EBC의 DNA에 녹여내, 금융 분야에서도 새로운 전설을 써 내려가겠다"고 밝혔다.

바르셀로나 구단 마케팅 부사장 줄리 기우 역시 "EBC 파이낸셜 그룹과의 협력은 구단의 글로벌 확장 전략과 부합한다"며 "특히 한국 팬들과 직접 만날 수 있어 뜻깊었다. 앞으로도 아시아, 남미 등지에서 팬과의 연결을 확대해 나갈 것"이라고 전했다.

한편, EBC 파이낸셜 그룹은 영국 FCA, 호주 ASIC, 케이맨 CIMA 등 세계 주요 금융 규제기관의 인가를 보유하고 있으며, 월드 파이낸스가 선정한 '글로벌 최우수 브로커' 상을 3년 연속 수상했다.





EBC 파이낸셜 그룹과 FC 바르셀로나는 앞으로도 스포츠와 금융의 경계를 넘어서는 다양한 협력 활동을 이어가며, 전 세계에 긍정적인 가치와 도전 정신을 전파할 계획이다.





