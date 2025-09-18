AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

삼성자산, 웹세미나 개최

미국 연방준비제도(Fed)가 기준금리를 0.25%포인트(P) 인하하면서 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 회의가 마무리됐다. 기준금리가 기존 4.25~4.50%에서 4.00~4.25%로 내려가면서 향후 투자 방향성에 대한 투자자들의 관심이 높아지고 있다.

삼성자산운용은 '지난밤 미국 금리인하! 오늘밤 Kodex 투자전략'이라는 주제로 긴급 웹세미나를 개최한다고 18일 밝혔다. 오후 6시에 삼성자산운용 공식 유튜브 채널에서 라이브로 진행한다. 웹세미나는 미국 연준의 금리 인하 발표 이후 투자자들이 가장 궁금해하는 핵심 내용을 신속하게 분석해 전달한다.

FOMC 기준금리 결정은 '달러' 가격을 비롯해 주식, 채권, 원자재, 환율 등 모든 자산 가격에 가장 큰 영향을 미치는 글로벌 최대 이벤트다. 이번 웹세미나는 FOMC의 기준금리 인하 뿐 아니라, 향후 연준의 통화정책 방향성에 대한 깊이 있는 해석을 제공하며 투자자들이 시장 변화에 기민하게 대응할 수 있도록 돕고자 마련했다.

웹세미나에서는 ▲FOMC 결과 심층 분석 및 향후 정책 방향 ▲글로벌 시장 파급 효과 및 시장 반응 ▲KODEX를 활용한 투자 전략 등 실전에 바로 적용할 수 있는 투자 정보들을 제공한다. 제롬 파월 미국 연방준비제도(Fed) 의장 발언과 성명서에 담긴 핵심 키워드야말로 시장의 미래를 읽는 가장 중요한 단서다/ 시장 변화에 대응할 수 있도록 깊이 있는 혜안을 투자자들에게 제시한다.

안정진 삼성자산운용 ETF컨설팅팀장은 "투자자들이 반드시 짚고 넘어가야 할 미국 기준금리 결정 및 연준의 향후 통화 정책 방향을 중심으로, 투자자들에게 ETF 투자 방향성을 제시하는 데 중점을 둘 것"이라고 말했다.





웹세미나를 통해 투자 정보 외에도 특별한 경품도 제공한다. 방송 종료 전 설문조사에 참여한 시청자들을 대상으로 추첨을 통해 삼성 갤럭시탭S11(1명), 순금 골드바 1돈(1명), 스타벅스 아메리카노 커피 쿠폰(100명) 등을 준다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

