춘천시, 도시재생혁신지구에 VFX 첨단영상산업 유치…첨단 도시로 도약

춘천시 도시재생혁신지구 '본격화' 주민·기업과 소통 행보

근화·소양 주민 의견 청취…VFX 기업과 협력 방안 논의

주민·기업·도시가 함께 만드는 상생형 도시재생 모델 기대

도시재생혁신지구 공모에 선정된 강원도 춘천시가 17일 주민·VFX 기업 간담회를 열고 향후 계획을 공유, 신속한 소통으로 사업 실행력을 높여가고 있다.

육동한 춘천시장은 17일 VFX 기업과 근화, 소양동 주민들을 잇따라 만나 향후 계획을 설명하고 있다. 춘천시 제공

육동한 시장은 이날 VFX 기업과 근화, 소양동 주민들을 잇따라 만나 향후 계획을 설명하고 현장의 목소리를 청취했다.

춘천시는 새로운 미래 먹거리로 도시재생혁신지구에 VFX(시각효과)를 비롯한 첨단영상산업을 유치할 계획인 가운데 육동한 춘천시장은 이날 오후 시청 접견실에서 △M83 △디지털 아이디어 △(주)자이언트스텝 △모터헤드 △뉴클럭스 △포스 크리에이티브파티 △(주)아크릴 등 국내 최대규모의 VFX 기업들과 간담회를 열었다.

이 자리에선 도시재생혁신지구계획을 공유하고 기업들로부터 VFX 산업 생태계 조성에 필요한 실질적인 자문과 제언을 청취했다.

육동한 시장은 "기업들과의 협력 네트워크를 바탕으로 VFX 산업의 거점을 캠프페이지에 조성하겠다"고 밝혔다.

육동한 춘천시장은 17일 VFX 기업과 근화, 소양동 주민들을 잇따라 만나 대화를 하고 있다. 춘천시 제공

이와 함께 시는 오전 근화, 소양동 행정복지센터 회의실에서 열린 주민 간담회에서 도시재생혁신지구 추진 절차와 향후 일정을 설명하고 주민 의견을 청취했다.

육동한 시장은 "반세기 넘는 주민들의 기다림에 이제 시가 응답할 차례"라며 "캠프페이지 개발 성과를 주민과 함께 나누고 원도심 전체에 활력이 돌도록 하겠다"고 말했다.

시는 이번 주민·기업 간담회를 시작으로 향후 세부 시행계획 수립 과정에서도 시민 의견과 지역 대학·전문가·기업과의 협력망을 강화해나가겠다는 계획이다.





육동한 춘천시장은 17일 VFX 기업과 근화, 소양동 주민들을 잇따라 만나 향후 계획을 설명한 후 기념촬영을 하고 있다. 춘천시 제공

한편 춘천시는 지난 5일 캠프페이지 일부 부지(12만7000㎡)를 대상으로 공모한 국토교통부의 도시재생혁신지구 사업에 선정되면서 5년간 250억원의 국비를 확보했다. 지난 16일 국고보조금 5억원 교부 신청을 완료했다. 시는 연내 리츠(부동산투자회사) 설립 절차에 들어가 내년부터 본격적인 행정절차를 진행한다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

