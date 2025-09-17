데뷔 40주년 임재범 "음악 갈수록 어려워…레전드는 아직 아냐"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정규 8집 선공개곡 '인사' 17일 발표

2022년 7집 '세븐 콤마' 이후 3년만

가수 임재범이 17일 서울 강남구 일지아트홀에서 열린 데뷔 40주년 기념 간담회에서 인사말을 하고 있다. 연합뉴스

"어렸을 때는 노래를 건방지게 했어요. 할수록 책임감이 무거워지면서 함부로 장난치듯 하면 안 되고, 영혼을 갈아 불러야 하는 것이라는 걸 깨달았어요."

가수 임재범이 17일 서울 강남구 청담동에서 열린 신곡 발매 기념 간담회에서 데뷔 40년을 맞아 음악 여정을 돌아봤다.

1986년 밴드 시나위 1집으로 데뷔한 그는 "처음 음악을 시작하던 어릴 때는 겁도 없이 달려들어 다 할 수 있을 거라 착각했다"며 "10년, 20년, 30년 세월이 지나면서 소리 내는 것 자체가 무섭고 두려워졌다"고 털어놨다. 이어 "녹음을 하고 나면 늘 미련이 남는다. 호흡은 맞았나, 가사 전달은 제대로 됐나, 후회가 꼬리를 문다. 음악이 갈수록 어렵고, 내가 잘하고 있는지 끊임없이 돌아보게 된다"고 덧붙였다.

이날 오후 6시 정규 8집의 포문을 여는 선공개곡 '인사'를 발표한다. 2022년 10월 정규 7집 '세븐 콤마' 이후 약 3년 만의 신곡이다. '인사'는 지난 40년 동안 함께한 팬들에게 바치는 감사의 메시지를 담은 팝 가스펠 스타일 곡이다. 대표곡 '고해', '너를 위해'의 가사를 쓴 채정은 작사가가 작사를 맡았다.

정규 8집 발매 시기는 확정되지 않았다. 임재범은 "곡의 완성도를 위해 천천히 한 곡씩 내겠다"며 당초 함께 공개 예정이던 '니가 오는 시간'은 추후 발표로 미뤘다.

'레전드'라는 수식어를 두고도 그는 고개를 저었다. 임재범은 "아직은 그 칭호를 받을 때가 아니다. 조용필, 패티김, 윤복희 선배님 같은 분들이 진짜 레전드"라며 "나는 시간이 지나면서 팬들이 불러줘서 그렇게 불리는 것일 뿐"이라고 말했다. 그러면서 "예전에는 힘으로 밀어붙이듯 노래했지만, 이제는 나이에 맞는 절제된 소리를 들려주고 싶다. 잘난 척하는 소리가 아니라 듣는 분들이 편안하게 느낄 수 있도록 하고 싶다"고 말했다.

가수 임재범이 17일 서울 강남구 일지아트홀에서 열린 데뷔 40주년 기념 간담회에서 포토타임을 갖고 있다. 연합뉴스

최근 JTBC 경연 예능 프로그램 '싱어게인 3'에서 따뜻한 심사평으로 주목받은 임재범은 "나이를 먹어서 좀 유해진 것 같다"며 "모서리가 다 깎여나가고, 날카로운 침도 뽑혔고, 이제는 동네 할아버지가 다 됐다"고 말했다.

임재범은 오는 11월 29일 대구를 시작으로 인천, 서울, 부산을 잇는 전국투어 '나는 임재범이다'를 연다. 이번 공연에서는 시나위 시절부터 정규 8집까지 40년 음악 여정을 아우른다.

그는 "공연을 앞두고는 세트리스트를 짤 때마다 늘 고민된다. 그래도 '고해'는 반드시 들어간다"며 웃었다. 서울 공연에서는 아시아 대중음악 공연 최초로 이머시브 오디오 시스템을 적용해 새로운 음향을 선보일 예정이다.





마지막으로 "공연 중간중간 시간이 주어질 때마다 한 곡씩 정성껏 녹음해 8집을 완성하겠다"며 "아직 남은 숙제가 많다. 50주년, 60주년까지 할 수 있을지는 모르겠다"고 말했다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

