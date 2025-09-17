"제정신 아닌 중국 음식, 먹을 건 국수뿐"…美 테니스 선수 막말 논란

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

중국 요리 두고 "야생적" "미쳤다" 비난

논란 일자 "진심이 아니다" 사과

미국의 한 테니스 선수가 중국 선전에서 열린 대회 출전 중 중국 요리를 비난해 논란이 불거졌다.

미국 테니스 선수이자 세계 복식 랭킹 1위인 타일러 타운센드(29). 타운센드 인스타그램

16일(현지시간) 미국 테니스 선수이자 세계 복식 랭킹 1위인 타일러 타운센드(29)는 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 중국 선전의 한 호텔 뷔페에서 제공된 중국 요리를 비판하는 내용의 글을 게재했다. 현재 타운센드는 선전에서 열리는 빌리 진 킹 컵에서 미국 대표팀으로 출전 중이다.

영상에서 타운센드는 거북이, 황소개구리, 해삼, 닭 내장(간·심장) 등 중국 특색 요리에 대해 혐오감을 표했다. 그는 개구리 음식을 "독이 있는 듯하다"고 표현했고, 거북은 "야생적이고 미쳤다"고 비하했다. 닭 내장은 "마치 장기가 밖에 쌓여있는 것 같다"고 묘사했다. 그는 해당 음식에 모두 10점 만점에 2점만을 주며 "유일하게 먹을 만한 것은 국수뿐"이라고 말했다.

타운센드는 또 별도의 게시물을 올리고 "내가 본 것 중 가장 미친 음식"이라며 "그런데 사람들이 이걸 먹는다"고 적었다.

미국 테니스 선수 타일러 타운센드가 자신의 사회관계망서비스에 중국 요리를 비난하는 내용의 게시물을 올려 비판을 받고 있다. 타운센드 인스타그램

이같은 발언에 대해 중국 누리꾼들은 "인종차별적이며 예의 없는 행동"이라고 비판했다. 지난달 미국 뉴욕에서 열린 US오픈 테니스 대회 라트비아 테니스 선수인 옐레나 오스타펜코가 타운센드를 "무(無)품위, 무교양"이라고 비판한 사례를 언급하며 "옳은 지적"이라고 평가했다.

논란이 커지자 결국 타운센드는 "진심이 아니다"며 사과했다. 그는 "세계 곳곳을 여행하며 문화 차이를 경험하는 것은 영광이고 대회 관계자들은 매우 친절했다"며 "내 발언은 진심을 반영하지 않는다"라고 말했다.





다만 중국 누리꾼들은 타운센드가 구체적인 사과 사유는 언급하지 않고, 단순히 문화 차이로 책임을 희석했다고 지적했다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr

