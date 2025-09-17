서해해경청, 항·포구 위치 식별 세분화…구조 대응력 ↑

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

항·포구 긴급 상황 발생 시

신속·정확한 위치 공유

구조 골든타임 확보 노력

목포 북항 세부구역도. 서해해경 제공

서해지방해양경찰청은 항·포구에서 발생하는 각종 해양사고에 신속히 대응하고자 국토지리정보원 및 전남·북 소방본부와 함께'항·포구 세부명칭 전자지도'및 '세부 구역도'의 완성도를 높이고 합동 순찰 활동 등 협업체계를 구축했다고 17일 밝혔다.

서해해경청은 국민들이 해양 활동 중 긴급 상황 발생 시 사고 위치를 정확하게 알리는 데 어려움을 겪는 기존의 문제를 해결하기 위해 지난 9월 4일부터 국토지리정보원의 '국토정보 플랫폼 전자지도'상에 지역 항·포구 총 196개소의 세부 명칭을 표출했다.

국토지리정보원은 국토의 측량 및 지리정보를 구축하고 관리하는 국토교통부 산하 정부 기관이다.

한편, 서해해경청 주관으로 관내 군산, 목포, 여수지역의 주요 항·포구(군산 비응항, 목포 북항·남항, 여수 신항·국동항) 세부 구역도를 작성, 이를 전남·북소방본부와 공유함으로써 위험 상황 발생 시 구조 세력 신속 투입 등 공동 구조 대응력을 높이는 한편, 상시 합동 순찰 활동을 정례화하였다.





이명준 서해해경청장은 "이번 협업은 디지털 기술과 현장 대응 역량을 결합해 골든타임 확보 등 구조 역량을 한층 강화한다는 점에서 그 의미가 크다"며"국민들이 안심하고 바다를 이용할 수 있도록 국민 안전을 최우선으로 하겠다"고 말했다





