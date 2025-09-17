네이버지도, 외국인 관광객에 韓 핫플 소개…두번째 '비로컬' 캠페인

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

외국인 관광객에 음식점·카페 등 할인쿠폰



네이버는 한국을 찾은 외국인 관광객에게 한국의 핫플레이스를 소개하는 '비로컬(BE LOCAL)' 캠페인을 오는 12월15일까지 진행한다고 17일 밝혔다. 이번 캠페인은 네이버가 한국관광공사와 함께 진행한다.

비로컬 캠페인은 네이버지도를 통해 외국인 관광객에게 음식점, 카페, 쇼핑, 복합문화공간 등 다양한 장소를 소개하는 캠페인이다. 네이버지도 앱 언어를 외국어로 설정한 이용자라면 앱 상단의 '비로컬(BE LOCAL)' 탭을 통해 2030 한국 이용자가 가장 많이 저장한 장소와 지역 맛집, 백년가게 등을 추천받을 수 있다.

네이버는 한국을 찾은 외국인 관광객에게 한국의 핫플레이스를 소개하는 '비로컬(BE LOCAL)' 캠페인을 오는 12월15일까지 진행한다고 17일 밝혔다. 네이버 제공

AD

네이버와 한국관광공사는 두 번째 비로컬 캠페인을 통해 음식점, 카페, 문화공간 등에서 사용할 수 있는 할인 쿠폰을 제공한다. 고속버스나 렌터카 이용 시에도 할인 혜택을 받을 수 있도록 지원한다. 캠페인 지역 역시 서울에서 나아가 연내 국제 행사가 개최되는 부산, 경주로 확대한다.

올해 상반기 처음 진행된 비로컬 캠페인은 명동, 성수, 이태원, 한남동 등 서울의 인기 지역의 핫플레이스를 소개했다.

네이버지도 서비스를 총괄하는 최승락 부문장은 "비로컬 캠페인을 통해 외국인 사용자가 유명 관광지뿐만 아니라 요즘 떠오르는 핫플레이스, 액티비티까지 살펴보며 더 '로컬처럼' 국내 여행을 즐길 수 있도록 지원할 것"이라고 말했다.

양경수 한국관광공사 관광산업본부장 직무대리는 "이번 캠페인을 통해 한국인이 실제 선호하는 관광 콘텐츠를 효과적으로 소개하고 외국인 관광객이 체감할 수 있는 혜택을 제공해 방한관광 만족도를 높일 수 있을 것"이라고 밝혔다.





AD

한편, 네이버는 2018년 다국어(영어, 중국어, 일본어) 지도를 출시한 이후 외국인 사용자를 위한 기능을 고도화하고 있다. 지난해 다국어 지원 범위를 한국어 텍스트 리뷰, 플레이스 리뷰 필터 등으로 확대한 데 이어 지난 6월에는 외국인 사용자들도 네이버 예약 및 주문, 결제까지 이용할 수 있도록 서비스를 업데이트했다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>