중기중앙회, '조합추천 구매제도 설명회' 개최

조합추천 수의계약 제도

소기업 공동사업제품 우선구매 제도

활성화 추진

중소기업중앙회는 17일 서울 여의도 중소기업중앙회에서 '조합추천 구매제도 설명회'를 개최했다고 밝혔다.

이번 설명회는 조합추천 구매제도 가운데 '조합추천 수의계약 제도'와 '소기업 공동사업제품 우선구매 제도'에 대한 중소기업협동조합의 이해를 돕고, 제도를 활성화하기 위해 마련됐다.

이날 설명회에서는 두 제도에 대한 안내 및 활용 방법과 함께, 제도 활용 우수사례들이 소개됐다.





양찬회 중기중앙회 혁신성장본부장은 "조합추천 구매제도들은 판로지원법에 근거해 소기업·소상공인들의 경쟁을 통한 성장을 지원하는 제도"로, "이 제도 활용 시 품질 보장과 함께 관련 조합 추천을 통해 적정업체를 선정함으로써 업체 탐색 비용 및 행정 부담을 대폭 줄일 수 있는 만큼 정부 및 공공기관·지자체의 적극적인 활용이 필요하다"고 했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

