진주시, 추석 명절 대비 물가안정 대책 회의 개최

경남 진주시는 시청 3층 문화강좌 실에서 추석을 앞두고 물가안정을 위한 대책 회의를 개최했다고 17일 밝혔다.

회의에는 국립농산물품질관리원, 유통업체, 소비자 관련 단체, 진주교육지원청, 진주세무서 등 물가 대책 실무위원과 성수품 관계자 20명이 참석해 추석 명절 대비 물가안정 대책을 보고하고, 명절 성수품 수급관리 및 가격안정을 위한 기관·단체별 협력방안 등을 논의했다.

진주시는 추석 명절 물가안정을 위해 오는 10월 10일까지 추석 명절 물가안정 특별대책 기간으로 정해 ▲물가 대책 종합상황실을 운영 ▲가격표시제 이행실태 지도·점검 ▲물가안정 기여 착한가격업소 지원사업 등을 추진하고 있다.

또한 시민들의 장바구니 부담 완화와 소상공인 매출 증대를 위해 ▲민생회복 소비쿠폰 지급(2차) ▲진주사랑상품권 발행 및 할인율 상향 ▲추석맞이 진주시 농특산물 쇼핑물(진주 드림, 진주시장스토어) 20∼30% 특별할인 이벤트 ▲전통시장 이용하기 캠페인 ▲착한 선결제 캠페인 등을 추진할 예정이다.

이 밖에도 공정한 상거래 질서 확립과 소비자 피해 예방을 위한 ▲물가안정 및 소비자 피해 예방 캠페인 ▲소비자피해 구제 방법 홍보활동 ▲원산지 특별단속 등을 실시한다.

진주시는 물가안정 대책 기간에 물가 모니터링 요원을 통해 명절 성수품인 사과와 배, 쇠고기, 돼지고기, 조기 등 21개 품목에 대한 가격 동향과 수급 상황을 조사하고, 물가 정보는 경상남도 누리집(홈페이지)에 공개한다.





시 관계자는 "폭염과 폭우 등 기상이변과 소비심리 위축으로 물가 인상이 우려된다"면서 "따뜻하고 풍성한 한가위가 될 수 있도록 물가안정 관리에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





