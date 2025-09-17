"수백대 로봇 가동 척척"…현대차·기아, 최첨단 무선 통신 기술 공개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

현대차·기아, 스마트 공장 무선 통신 기술 개발

와이파이 6·P-5G 등 기술 특허 출원

수백대 로봇 통신 끊기지 않고 운영

현대자동차·기아가 수백 대 로봇이 투입되는 스마트 공장의 핵심 기술인 최첨단 무선 통신 기술을 17일 소개했다.

현대차·기아는 '와이파이 6'와 'P-5G(Private-5G)'를 동시에 처리할 수 있는 무선 연결 단말기를 세계 최초로 개발해 한국과 미국에 특허를 출원했다. 이 통신 기술은 지난해 말부터 현대차 울산 공장과 미국 현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA)에 적용됐다.

현대차·기아의 공장에는 다양한 생산 로봇은 물론, 공장 내에서 부품을 운반하는 AGV(Automated guided Vehicle·무인운반차)와 AMR(Automated Mobile Robot·자율이동로봇)과 같은 물류 로봇, 위험 요소를 탐지하는 보스턴 다이내믹스의 '스팟' 등 무선통신 기반의 다양한 첨단 로봇이 운영되고 있다.

현대차그룹 미국 메타플랜트 아메리카(HMGMA)에 투입된 로봇. 현대차그룹 제공

이 기기들은 단순히 정해진대로 움직이는 것이 아니라 변화하는 상황에 실시간으로 대응해야 한다. 무엇보다 로봇이 정확한 시점에 정확한 동선으로 작동하기 위해서는 무선 통신 안정화 기술이 필요하다.

기존에는 와이파이와 모바일 네트워크를 각각 처리하는 단말기가 별도로 존재했기 때문에 하나를 선택해 로봇에 탑재했고, 이 경우 통신에 장애가 생기면 로봇이 멈추는 문제가 있었다.

특히 현대차·기아의 생산 공장이 빠르게 자동화되면서 늘어나는 로봇들의 통신량도 기하급수적으로 증가했고, 이 과정에서 몰린 트래픽이 통신망에 장애를 발생시키지 않도록 채널을 다양화·안정화하는 과제가 중요해졌다.

현대차·기아는 '와이파이 6'와 'P-5G 일체형 단말기'를 개발해 적용함으로써 단말기의 개수와 부피, 무게, 비용을 획기적으로 줄였다. P-5G에 장애가 생길 경우 곧바로 와이파이6 방식으로 변경해 통신을 이어가도록 함으로써 혹시 모를 통신 중단 문제를 해결했다.





현재 현대차·기아는 '와이파이 6'보다 속도와 안정성 면에서 뛰어난 '와이파이 7'을 활용할 수 있는 통합형 단말기 기술도 개발 중이다. 내년 초 개발을 완료해 국내외 공장에 설치함으로써 생산 효율성을 극대화할 예정이다.





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr

