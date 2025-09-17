이금선 대전시의원 "어린이집 보육환경 개선 위해 힘쓸 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

민간 어린이집 발전과 교직원 권익 보호·증진에 기여한 공로로 감사패 받아

대전광역시의회 이금선 교육위원장(국민의힘, 유성구4)이16일 민간 어린이집 보육환경 개선과 보육 교직원 권익 증진에 기여한 공로로 감사패를 받았다.

이금선 교육위원장은 대전시의회 제9대 후반기 교육위원장으로 활동하며, 영유아보육료 동결에 따른 보육료 인상 추진을 촉구하는 대정부 건의안 발의, ▲보육 교직원의 권익 보호 및 증진을 위한 기본계획 수립, ▲실태조사·권익 보호 사업, ▲대전형 시간제 보육, ▲놀이 체험시설 지원의 내용을 담은 조례를 발의했다.

조례 발의 효과로 반별 운영비 및 보육 교직원 마음 건강수당 증액 등 보육환경 개선을 위해 기여한 공로를 인정받아 감사패를 받았다.





이금선 교육위원장은 "보육 현장 실무자와 학부모의 의견이 반영된 조례로 인해 어린이집의 형평성과 지원 범위가 확장된 것에 보람을 느낀다"며 "앞으로도 지역 어린이집 보육 교육 가족들과 적극적인 소통을 통해 보육환경 개선을 위해 힘쓰겠다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

