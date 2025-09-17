성남시, '성남페스티벌' 19일 개막…'예술·기술·게임'의 도시로 변신

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

성남시, 도심 숲이 거대한 영화관으로

'시네 포레스트: 동화' 개막공연·드론쇼 등

10일간 펼쳐지는 미래 기술·문화의 향연

신상진 시장 "글로벌 문화브랜드로 성장하길"

성남의 가을밤, 숲 전체가 거대한 영화관으로 변신한다. 숲을 스크린 삼은 다채로운 영상은 바람과 나무에 미래를 그려내고, 오케스트라와 1000여 명 시민합창단까지 더해져 시민들에게 가을동화 속 주인공이 된 듯한 잊지 못할 경험을 선사한다.

지난해 열린 '성남 드론 라이트쇼&뮤직페스티벌'. 성남시 제공

AD

경기 성남시(시장 신상진)가 주최하고 성남문화재단이 주관하는 '2025 성남페스티벌'은 오는 19일부터 28일까지 열흘간 열린다. 올해 슬로건은 'TAG Seongnam(태그 성남)'으로, 기술(Technology)·예술(Arts)·게임(Game)이 결합한 융복합 콘텐츠로 성남의 정체성과 미래 비전을 담아낸다.

페스티벌의 대표 콘텐츠인 '시네 포레스트: 동화'는 카이스트 이진준 교수가 총감독을 맡아 분당중앙공원 야외공연장에서 진행된다. 공원 전체를 프로젝션 매핑으로 감싸 열린극장으로 변모시키는 이번 미디어 심포니 공연은 19일부터 21일까지 사흘간 매일 오후 7시 30분, 총 3회에 걸쳐 시민들과 만난다.

축제는 분당중앙공원을 시작으로 판교, 분당구청 잔디광장, 희망대근린공원 등 성남 전역으로 이어진다. 19일과 20일 판교역 광장에서는 성남게임문화축제 'GXG 2025'가 '게임, 문화로 즐기다!'를 주제로 열린다. 가수 에일리의 축하공연, 게임음악 경연대회 본선, 해외 게임사 체험 부스, 만화·애니메이션 행사, 성남청년 플리마켓 등이 어우러져 판교 일대를 게임과 문화의 중심지로 만든다.

2025 성남페스티벌 홍보 포스터. 성남시 제공

성남 소재 게임 기업 넥슨과 협업한 '성남페스티벌 × NEXON'은 9월 20·21일, 27·28일 분당구청 잔디광장과 희망대근린공원에서 진행된다. 메이플스토리와 카트라이더 러쉬플러스 등 인기 게임을 기반으로 한 체험 프로그램이 마련돼 세대를 아우르는 가족형 축제 공간으로 꾸며진다.

하늘도 축제의 무대가 된다. 아름다운 음악과 수천 대 드론이 그려내는 환상적인 빛의 퍼포먼스, '2025 성남 드론 라이트쇼&뮤직페스티벌'은 9월 21일과 28일 저녁 7시, 각각 성남종합운동장 보조경기장과 탄천(코리아디자인센터 앞)에서 열린다.

금난새 지휘자의 해설과 함께하는 클래식 연주에 이어, 21일에는 1500대, 28일에는 국내 지자체 최대 규모인 3000대 드론이 성남의 밤하늘을 수놓는다. 넥슨의 카트라이더 러쉬플러스와 메이플스토리 IP를 활용해 특별한 공연을 선보인다.

2024년 GXG 성남게임문화축제. 성남시 제공

신상진 성남시장은 "예술과 기술, 자연과 사람이 공존하는 성남페스티벌은 성남의 도시 정체성과 미래의 가능성을 담아낸 축제"라며 "성남의 대표 축제를 넘어 글로벌 문화브랜드로 성장하길 기대한다"고 밝혔다.





AD

자세한 내용은 성남시 공식 SNS 계정과 성남페스티벌 홈페이지에서 확인할 수 있다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>