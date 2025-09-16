주차장서 고가 시계 훔치고 10㎞ 걸어서 도망…한달 후 또 왔다가 그만

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

행사장 인근 주차 차량 노려 범행

무직 상태, 생활비 마련 위해 범행 진술

경기 과천시 서울대공원 주차장에서 차량을 턴 30대 남성이 경찰에 붙잡혀 검찰에 넘겨진 사실이 뒤늦게 확인됐다.

A씨가 범행을 저지르고 있는 모습. 경기 과천경찰서

AD

경기 과천경찰서는 절도 혐의를 받는 A씨를 지난달 25일 구속 상태로 검찰에 송치했다고 16일 밝혔다.

A씨는 지난 7월19일 오후 7시15분쯤 서울대공원 대형 행사장 인근 노상주차장에서 문이 잠기지 않은 고급 차량을 노려 차량 내부에 있던 시가 2750만원 상당의 고급 시계를 훔친 혐의를 받고 있다.

그는 훔친 시계를 전당포에 맡겨 현금화했으며 이후 다시 같은 장소에서 범행을 시도하다 지난달 16일 오후 경찰에 현행범으로 체포됐다. 체포 당시 A씨는 다른 차량에서 훔친 것으로 보이는 현금 30만원을 소지하고 있었고 경찰은 이를 압수했다. 전당포에 맡겨둔 고급 시계 역시 회수됐다.

조사 결과 A씨는 경찰 추적을 피하기 위해 행사장 주변에서 옷을 갈아입고 마스크·모자로 얼굴을 가린 채 범행을 저질렀다. 범행 장소와 약 10㎞ 떨어진 주거지 군포시까지는 도보와 대중교통을 번갈아 이용하며 이동한 것으로 드러났다. 그는 별다른 직업이 없는 무직 상태로 생활비 마련을 위해 범행을 저질렀다고 진술했다





AD

경찰은 A씨의 여죄 가능성을 염두에 두고 A씨의 행적과 관련 신고 여부를 추가로 확인하고 있다. 경찰 관계자는 "행사장 또는 유원지에 차량을 장시간 주차할 시 잠금 여부를 반드시 확인해야 한다"며 "귀중품을 차량 내에 두지 않는 것도 피해 예방에 도움이 된다"고 당부했다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>