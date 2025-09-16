'인천 청년 취업설명회' 23일 개최…공기업·민간 우수기업 참여

'2025 인천 청년 취업설명회'가 오는 23일 인천시청 중앙홀에서 열린다. 이번 행사는 청년들에게 공기업과 민간·신생기업 등 다양한 취업 기회를 제공하기 위해 마련됐다.
설명회는 인천시와 중부지방고용노동청, 인하대학교·인천대학교·인하공업전문대학·재능대학교 대학일자리플러스센터가 공동 주최하며, '2025년 인천 상설 채용박람회'의 네번째 일정으로 진행된다.
행사에는 공기업 15곳, 민간기업 11곳 등 총 26개 기업이 참여한다. 이 가운데 24개사는 현장 상담부스를 운영해 채용담당자와 직접 면담이 가능하며 6개사는 별도 설명회를 열어 채용 일정, 직무 특성, 선발 기준 등을 안내한다.
같은 날 시청 대회의실에서는 연계행사로 '2025 인천 스타트업 잡 매칭데이'가 열린다. 인천지역 신생기업(startup) 30개사가 참여해 현장에서 인턴 채용 면접을 할 예정이다.
부대행사로 이력서용 무료 사진 촬영, 퍼스널컬러 컨설팅, 인공지능(AI) 캐리커처, 인생네컷 체험 등이 마련돼 취업 준비와 자기 브랜딩을 지원한다. 또 인기 유튜버가 진행하는 특강 '합격을 부르는 태도와 인천의 명품기업들'을 통해 실질적인 취업 전략과 태도를 공유한다.
이번 설명회는 오는 20일부터 27일까지 진행되는 '2025년 인천 청년주간'의 주요 행사 중 하나로 청년주간 기간에는 청년 취업설명회 외에도 청년 공감 힐링데이, 정책토론회, 청년문화축제 등 다양한 프로그램이 선보인다.
인천시 관계자는 "설명회는 단순한 채용 정보 제공을 넘어 청년 구직자와 기업이 직접 소통하며 실질적 채용으로 이어질 수 있도록 마련한 자리"며 "청년들에게는 안정적인 일자리와 도전의 기회를, 기업에는 경쟁력 있는 인재를 발굴할 기회를 제공해 지역 고용 활성화와 경제 성장에도 기여할 것으로 기대한다"고 말했다.
박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr
