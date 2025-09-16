경과원, 16일 안전보건공단 경기본부와 '산업재해 제로' 안전 캠페인

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도경제과학진흥원이 16일 안전보건공단 경기지역본부와 함께 수원 광교 본원 1층 로비에서 '안전 최우선, 산업재해 ZERO'를 주제로 합동 안전 캠페인을 개최했다.

이날 캠페인은 2023년 두 기관이 체결한 업무협약의 후속 조치다.

행사에는 경과원 임직원과 입주기업 관계자, 안전보건공단 경기지역본부 관계자 등 100여명이 참여해 안전 문화 정착을 위한 다양한 활동을 진행했다. 참여자들은 캠페인 취지에 공감하며 산업재해 예방의 중요성을 되새겼다.

현장에는 '산업재해 ZERO' 슬로건을 담은 인생네컷 포토월이 설치돼 참여자들이 기념사진을 촬영하며 안전 실천 의지를 다졌다.

경기도경제과학진흥원이 16일 안전보건공단 경기지역본부와 함께 수원 광교 본원 1층 로비에서 '안전 최우선, 산업재해 ZERO'를 주제로 합동 안전캠페인을 개최했다. 경기도경제과학진흥원 제공

또 입주기업 직원들과 방문객들을 대상으로 '안전한 일터 프로젝트' 안내문, 사업장 스트레칭 가이드 등의 자료를 제공하고, 손목 보호대, 스트레스 볼, 리유저블 컵 등 안전 홍보 물품을 제공됐다.

김현곤 경과원장은 "안전은 선택이 아닌 필수이며, 안전한 일터 조성은 기관의 최우선 책임"이라며 "경과원은 도 산하기관으로 산업재해 예방과 근로자 보호에 앞장서는 선도기관이 되겠다"고 말했다.





한편 경과원은 우수한 안전보건 관리체계를 바탕으로 지난해 국가 생산성 대회에서 산업통상자원부 장관 표창을 받았다. 또 장마철, 동절기, 해빙기 등 계절별로 안전보건공단과 합동 안전 점검을 실시하고 있다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

