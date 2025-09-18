본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

관세 청구서 받아들인 한·일·EU…"멕시코·캐나다는 고관세 어려워"[탈세계화? 新질서!]⑤

세종=김평화기자

입력2025.09.18 07:30

수정2025.09.18 07:48

시계아이콘02분 01초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기 글자크기

트럼프식 관세, 어떻게 진행될 것인가?

동맹국 협상안 유사하지만 세부 차이
EU보다 투자 이행 압박 심한 한국·일본
美 연관 멕시코·캐나다 향후 대응 주목

도널드 트럼프 정부가 각국을 상대로 관세 청구서를 내미는 가운데 국가별로 다른 셈법이 나타나고 있다. 한국과 일본, 유럽연합(EU)은 유사한 청구서를 받아들였지만 세부 이행 방안을 두고 각각 미국과 씨름을 지속하는 모습이다. 캐나다와 멕시코는 경제 밀착도를 고려하면 미국의 고율 관세 부과가 어려울 것이란 예상이 나온다. 중국 역시 고관세로 실질적인 강대강 대치가 있기보단 협상 결과 별 성과가 없어서 서로 ‘승리’라며 정치적 선언을 하며 봉합하는 모양새가 될 것이란 게 전문가 전망이다.


관세 청구서 받아들인 한·일·EU…"멕시코·캐나다는 고관세 어려워"[탈세계화? 新질서!]⑤
AD

같은 협상안…뜯어보면 다른 EU·일본·한국

미국은 최근 EU와 일본을 상대로 일차적인 관세 협상을 마친 뒤 추가적인 세부 합의를 마무리했다. 우리나라는 추가 세부 협상에서 진통을 겪고 있다. 미국은 주요 동맹국과 15% 관세 협상을 끌어낸 뒤 각종 투자 약속과 함께 비관세 장벽을 완화한 데 그치지 않고 구체적인 이행 방안을 문서화하기 위한 작업에 한창이다.


다만 세부 협상 과정에서 국가별 셈법은 다른 모습이다. 협상 방식은 유사해 보여도 국가별 특수성에 따라 내어주고 받는 것에 차이가 나타나고 있다. EU는 그간 미국을 상대로 관세뿐 아니라 비관세 장벽 등을 두고 있었기에 이를 낮추면서 관세 외에 추가 요구가 비교적 덜한 상황이다. 반면 일본에 이어 우리나라는 관세뿐 아니라 과도한 대미 투자 이행 압박을 받고 있다.


EU의 경우 6000억달러의 투자 주체가 EU나 회원국 정부가 아닌 ‘유럽 기업(European companies)’이라고 돼 있는 반면 일본은 5500억달러의 투자 재원을 조달할 주체가 ‘일본(Japan)’이라고 돼 있다. 일본은 투자 펀드 운용과 투자 사업 선정 권한을 미국이 갖게 돼 있는 것과 달리 유럽은 ‘유럽 기업이 2028년까지 6000억달러를 전략 산업에 투자할 것으로 기대된다’는 표현으로 돼 있어 실제 투자가 이뤄지지 않더라도 EU가 책임지지 않는다. 게다가 일본은 원금을 회수할 때까지는 발생 수익을 50대 50으로 배분하고, 원금 회수 이후에는 90%를 미국이 갖는다. 미국은 3500억달러 투자를 예고한 우리나라에도 일본 방식을 요구하는 것으로 알려졌다.


허윤 서강대 국제대학원 교수는 "우리는 미국과 자유무역협정(FTA)을 맺고 있었기에 관세가 없어 이쪽에서 협상할 게 없다"며 "비관세 쪽도 쌀이나 소고기 등 농축산물 추가 개방과 사과 등 과일 수입은 정치적 이슈 때문에 하기 어렵다고 하니 하워드 러트닉 미국 상무부 장관이 투자 쪽으로 (요구를) 급선회한 것"이라고 설명했다.


허정 한국국제통상학회장(서강대 경제학과 교수)은 "협상안 자체는 유사해 보여도 한국 경제 위상을 일본, EU와 비교했을 때는 차이가 분명히 드러난다"며 "이런 면에서 협상 테이블에 올라와 있는 협상 내용을 보면 한국이 불리한 상황"이라고 말했다. 그러면서 "(향후에도) 미국은 일본과 협상한 내용을 토대로 우리에게도 (협상안을) 제시할 수 있을 것"이라고 내다봤다.


전문가들은 앞으로도 계속될 미국과의 관세 협상에서 EU와 일본, 우리나라 등이 전면전을 하거나 강하게 거부하기가 어려운 만큼 협상 테이블을 떠나 다양한 다자 협력 논의를 이어갈 수 있다고 예상했다.

관세 청구서 받아들인 한·일·EU…"멕시코·캐나다는 고관세 어려워"[탈세계화? 新질서!]⑤
멕시코·캐나다 고관세 어려워…중국도 마찬가지

멕시코와 캐나다의 경우 미국·멕시코·캐나다협정(USMCA)이 있는 데다 현지에 진출한 미국 기업이 많아 미국이 다른 나라 사례처럼 관세 협상에 쉽사리 마침표를 찍기 어렵다는 전망이 나온다. 지만수 한국금융연구원 선임연구위원은 "멕시코와 캐나다는 미국의 1, 2위 무역국"이라며 "(미 관세 요구에) 반발하느냐, 적응하느냐 사이에서 태도를 안 정하고 있다"고 했다.


이어 "한미 FTA를 밀어낼 수 있어도 USMCA는 그럴 수 없고 처리가 복잡하다"며 "캐나다와 멕시코를 때리면 현지에 나가 있는 미국 기업들이 피해를 보게 되기 때문"이라고 설명했다. 그러면서 "향후 EU뿐 아니라 캐나다와 멕시코 대응 귀추를 보는 게 세계에서 트럼피즘(Trumpism·트럼프주의) 확산 강도를 읽는 데 있어 중요할 수 있다"고 평가했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

중국 역시 관세 전쟁이 본격화할 경우 미·중 모두에 큰 피해가 될 수 있어 미국이 중국에 고관세를 부과하기보단 지금처럼 정치적 선언을 이어가는 데 집중할 것이라는 전망이 나온다. 지 연구위원은 "근본적인 문제는 양국이 정말 정면으로 붙어서 해결할 수 있느냐는 것"이라며 "현재까지 세 번의 (미·중) 협상이 있었지만, 별다른 성과가 없었는데도 ‘협상이 잘 됐다’는 식으로 결론 지었다"고 했다.




세종=김평화 기자 peace@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
짝퉁의 공습
  • 25.09.1214:14
    ‘마가’ 낀 위조품 차단 법안, 줄줄이 국회서 낮잠
    ‘마가’ 낀 위조품 차단 법안, 줄줄이 국회서 낮잠

    편집자주전 세계 짝퉁 시장 규모는 2000조원. 가짜 상품은 정교해지고, 유통은 더 대담해졌다. 고가의 명품 브랜드만 피해를 보는 것이 아니다. 소비자들이 가짜 상품에 침묵하는 사이 글로벌 시장에 진출한 K브랜드가 똑같이 복제 당하고 있다. 현지 브로커들에게 상표를 선점당해 시장 진입이 막히고, 막대한 소송비로 좌절하고 있다. 국경이 사라진 온라인 시장에서 단속과 모니터링 강화는 한계가 있다. 아시아경제는 코로나19

  • 25.09.1208:08
    ⑨美 무역마찰 '눈치'…'위조품 차단法' 국회서 낮잠
    ⑨美 무역마찰 '눈치'…'위조품 차단法' 국회서 낮잠

    편집자주전 세계 짝퉁 시장 규모는 2000조원. 가짜 상품은 정교해지고, 유통은 더 대담해졌다. 고가의 명품 브랜드만 피해를 보는 것이 아니다. 소비자들이 가짜 상품에 침묵하는 사이 글로벌 시장에 진출한 K브랜드가 똑같이 복제 당하고 있다. 현지 브로커들에게 상표를 선점당해 시장 진입이 막히고, 막대한 소송비로 좌절하고 있다. 국경이 사라진 온라인 시장에서 단속과 모니터링 강화는 한계가 있다. 아시아경제는 코로나19

  • 25.09.1116:50
    ⑧"뛰는 놈 위에 나는 놈"…위조품 AI 공수 '대결'
    ⑧"뛰는 놈 위에 나는 놈"…위조품 AI 공수 '대결'

    편집자주전 세계 짝퉁 시장 규모는 2000조원. 가짜 상품은 정교해지고, 유통은 더 대담해졌다. 고가의 명품 브랜드만 피해를 보는 것이 아니다. 소비자들이 가짜 상품에 침묵하는 사이 글로벌 시장에 진출한 K브랜드가 똑같이 복제 당하고 있다. 현지 브로커들에게 상표를 선점당해 시장 진입이 막히고, 막대한 소송비로 좌절하고 있다. 국경이 사라진 온라인 시장에서 단속과 모니터링 강화는 한계가 있다. 아시아경제는 코로나19

  • 25.09.1111:16
    ⑦SS급 잡아내는 피노키오랩 'AI'[인터뷰]
    ⑦SS급 잡아내는 피노키오랩 'AI'[인터뷰]

    편집자주전 세계 짝퉁 시장 규모는 2000조원. 가짜 상품은 정교해지고, 유통은 더 대담해졌다. 고가의 명품 브랜드만 피해를 보는 것이 아니다. 소비자들이 가짜 상품에 침묵하는 사이 글로벌 시장에 진출한 K브랜드가 똑같이 복제 당하고 있다. 현지 브로커들에게 상표를 선점당해 시장 진입이 막히고, 막대한 소송비로 좌절하고 있다. 국경이 사라진 온라인 시장에서 단속과 모니터링 강화는 한계가 있다. 아시아경제는 코로나19

  • 25.09.1011:15
    잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피해' 중국 브로커들에 다 뺏긴다⑤
    잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피해' 중국 브로커들에 다 뺏긴다⑤

    편집자주전 세계 짝퉁 시장 규모는 2000조원. 가짜 상품은 더 정교해지고, 유통은 더 대담해졌다. 고가의 명품 브랜드만 피해를 보는 것이 아니다. 소비자들이 가짜 상품에 침묵하는 사이 글로벌 시장에 진출한 K-브랜드가 똑같이 복제 당하고 있다. 현지 브로커들에게 상표를 선점당해 시장 진입이 막히고, 막대한 소송비로 좌절하고 있다. 국경이 사라진 온라인 시장에서 단속과 모니터링 강화는 한계가 있다. 아시아경제는 코로

기획
빵 공장의 죽음
  • 25.09.1806:30
    ⑥"10분에 빵 수천개 쏟아지는 공장, 근무시간 줄이면서 화장실도 교대로"
    ⑥"10분에 빵 수천개 쏟아지는 공장, 근무시간 줄이면서 화장실도 교대로"

    편집자주이재명 대통령의 불호령대로 야간 초과 근무를 없애 노동강도를 낮추면 모든 게 해결될까. 반복되는 SPC그룹 공장의 끼임 사망 사고 핵심은 관리되지 못한 기계에서 일하는 노동자가 위험 감지 시 기계를 멈출 수 없었다는 것에 있다. 아시아경제는 3건의 사망 사고 과정과 기계를 재구성하고 사고를 막을 수 있었던 순간을 톺아봤다. 이재명 대통령이 기계 끼임으로 노동자가 사망한 SPC삼립 시화 공장을 찾아 야간 근로

  • 25.09.1706:30
    ⑤곧잘 기계에 끼이는 철판..."베테랑은 목장갑 끼고 손으로 빼내라 했다"
    ⑤곧잘 기계에 끼이는 철판..."베테랑은 목장갑 끼고 손으로 빼내라 했다"

    편집자주이재명 대통령의 불호령대로 야간 초과 근무를 없애 노동강도를 낮추면 모든 게 해결될까. 반복되는 SPC그룹 공장의 끼임 사망 사고 핵심은 관리되지 못한 기계에서 일하는 노동자가 위험 감지 시 기계를 멈출 수 없었다는 것에 있다. 아시아경제는 3건의 사망 사고 과정과 기계를 재구성하고 사고를 막을 수 있었던 순간을 톺아봤다 수직적이고 억압적인 SPC 빵 공장의 근무 환경은 노후화된 기계(참고기사: SPC 사고의 핵

  • 25.09.1206:40
    ④위험한 기계 앞에 빈틈 많은 법은 무용지물
    ④위험한 기계 앞에 빈틈 많은 법은 무용지물

    편집자주이재명 대통령의 불호령대로 야간 초과 근무를 없애 노동강도를 낮추면 모든 게 해결될까. 반복되는 SPC그룹 공장의 끼임 사망 사고 핵심은 관리되지 못한 기계에서 일하는 노동자가 위험 감지 시 기계를 멈출 수 없었다는 것에 있다. 아시아경제는 3건의 사망 사고 과정과 기계를 재구성하고 사고를 막을 수 있었던 순간을 톺아봤다. SPC그룹 공장 노동자들이 위험한 기계와 일하다 목숨을 잃는 사고가 반복된 데에는 기업

  • 25.09.1206:30
    ③위험한 기계 둘러싼 죽음의 공통점
    ③위험한 기계 둘러싼 죽음의 공통점

    편집자주이재명 대통령의 불호령대로 야간 초과 근무를 없애 노동강도를 낮추면 모든 게 해결될까. 반복되는 SPC그룹 공장의 끼임 사망 사고 핵심은 관리되지 못한 기계에서 일하는 노동자가 위험 감지 시 기계를 멈출 수 없었다는 것에 있다. 아시아경제는 3건의 사망 사고 과정과 기계를 재구성하고 사고를 막을 수 있었던 순간을 톺아봤다. SPC그룹은 빵 만드는 기계 대부분을 주문 제작 방식으로 들여온다. 기계 설비 투자 심의

  • 25.09.1116:00
    '멈추지 않는 기계'가 삼킨 생명들
    '멈추지 않는 기계'가 삼킨 생명들

    SPC그룹 공장의 사망자는 살아날 마지막 기회조차 없었다. 반복되는 SPC그룹 공장의 끼임 사망 사고 핵심은 관리되지 못한 기계에서 일하는 노동자가 위험 감지시 기계를 멈출 수 없었다는 것에 있다. SPC그룹 산하 24개 공장에는 노동자가 잠깐 한눈파는 순간 몸을 빨아들이고 짓이기는 무서운 기계들이 돌아가고 있다. 사고 공장 노동자, 경찰, 산업·공학·의학 전문가 증언과 분석을 토대로 3건의 기계 끼임 사망

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.08.1911:30
    '대통령에 5억 빌려준' 이찬진 금융감독원장[시사쇼]
    '대통령에 5억 빌려준' 이찬진 금융감독원장[시사쇼]

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD 지난 14일 이재명 대통령의 사법연수원 18기 동기인 이찬진 변호사가 금융감독원장(금감원장)에 임명됐다. 그동안 하마평이 무성했지만, 그의 이름은 거론되지 않았다. '깜짝 인사'라는 평이 나온 이유다. 금감원장은 금융위원장이 제청해 대통령이 임명하는 차관급 자리다. 청문회가 필요 없다. 윤석열 정부

  • 25.08.1008:00
    '10년 묵은 뻔한 의혹'인데 갑자기 왜?…연매출 2300억 '소림사 CEO' 체포 뒷이야기
    '10년 묵은 뻔한 의혹'인데 갑자기 왜?…연매출 2300억 '소림사 CEO' 체포 뒷이야기

    중국 소림사의 주지승이 최근 사찰 자금 횡령과 각종 비리 혐의로 체포되면서 중국 정치권에 큰 파장이 일고 있다. 일각에서는 단순한 종교인의 비리 사건을 넘어 시진핑 국가주석의 권력 구조에 균열이 생기고 있다는 분석까지 제기되고 있다. 화제의 인물인 스융신(釋永信) 소림사 주지는 중국 허난성 불교협회장, 중국 불교협회 부회장, 전국인민대표회의 대의원까지 겸임하며 종교계를 넘어 정치권에서도 막강한 영향력을 행사

  • 25.08.0908:00
    트럼프 새 국방비 기준, GDP 대비 '5%'…재정부담 현실화
    트럼프 새 국방비 기준, GDP 대비 '5%'…재정부담 현실화

    한미 정상회담 개최를 앞두고 미국의 한국 국방비 증액 압력이 주된 의제가 될 것으로 예상되면서 향후 재정압박 우려가 커지고 있다. 엘브리지 콜비 미국 국방부 차관은 최근 "한국이 국방 지출 측면에서 모범이 되고 있다"고 언급한 것을 두고 미국 정부가 국방비 인상을 직접적으로 요구한 것이란 해석까지 나오고 있다. 현재 우리나라는 국내총생산(GDP) 대비 약 2.3% 규모인 61조원 이상의 국방비를 지출하고 있다. 트럼프 행

  • 25.08.0707:32
    이준석 "이 대통령, 우회전 깜빡이 켜고 좌회전은 기만"
    이준석 "이 대통령, 우회전 깜빡이 켜고 좌회전은 기만"

    아시아경제 시사유튜브 '소종섭의 시사쇼'가 이준석 개혁신당 대표를 인터뷰하기 위해 서울 여의도 국회 의원회관으로 찾아간 날은 지난 5일이었다. 오전 11시, 이 대표는 자신의 방에서 컴퓨터 작업에 여념이 없었다. 지방선거에 대비한 시스템을 만드는 중이라고 했다. 선거 비용을 최대한 낮추기 위한 프로그램을 스스로 개발하고 있었다. 그의 방은 여느 의원들 방과는 달랐다. 별다른 장식이 없는 실무형 벤처창업가 사무실 같

  • 25.08.0517:36
    "호박무침·복숭아 좋아하는 이 대통령…부부싸움 도중에도 일단 밥은 먹었다"
    "호박무침·복숭아 좋아하는 이 대통령…부부싸움 도중에도 일단 밥은 먹었다"

    이재명 대통령의 배우자인 김혜경 여사는 2018년 '밥을 지어요(김영사)'라는 책을 냈다. 요리책이지만 이 대통령·김 여사 가족과 관련한 소소한 이야기들도 나와 있다. 이 책에 나와 있는 이 대통령의 식습관과 좋아하는 음식 등을 요약했다. 이 책에 이 대통령은 추천사를 썼다. "내게는 유난히 먹는 것에 대한 기억이 많다. 어릴 적 시골에서는 먹을 수 있는 것과 먹을 수 없는 것으로 구분됐다. 나는 삶은 감자를 먹지 않는다

이시각 랭킹 뉴스

08:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기