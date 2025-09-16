'귀멸의 칼날' 욱일기 굿즈 버젓이 '판매 중'…"쇼핑몰 시정 촉구"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서경덕 " 욱일기 사용 빌미 제공하는 꼴"

일본 애니메이션 극장판 '귀멸의 칼날: 무한성편'이 공개된 가운데 국내 한 온라인 쇼핑몰에서 이 작품 속 등장하는 욱일기 문양의 상품을 판매해 논란이다. 욱일기는 과거 일본의 군국주의와 제국주의 상징으로 우리나라뿐만 아니라 주변 국가에서도 전범기로 인식된다.

국내 한 유명 온라인 쇼핑몰에서 '귀멸의 칼날' 관련 욱일기 문양 키링 판매하고 있다. 서경덕 교수

서경덕 성신여대 교수는 16일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "해당 쇼핑몰에서는 작품 속 주인공이 착용한 욱일기 문양 귀걸이를 본뜬 열쇠고리와 귀걸이 등 다양한 상품이 버젓이 판매되고 있다"고 밝혔다.

서 교수는 앞서 '무한열차편' 상영 당시에도 같은 문제가 제기된 데 이어 이번에도 비슷한 상품이 판매되고 있다고 짚었다.

서 교수는 "아무리 온라인 쇼핑몰에서 '해외 직구'라는 이름으로 플랫폼만 제공했더라도 제대로 된 검증 없이 욱일기 문양 상품을 판매하는 건 분명한 잘못"이라며 "이러한 상황은 일본의 욱일기 사용에 대한 빌미만 제공하는 꼴이기에 우리가 먼저 조심해야 한다"고 강조했다.





아울러 "판매 대상국의 기본적인 역사와 국민적 정서를 파악하는 건 너무나 중요하다"며 "국내 대형 온라인 쇼핑몰의 발 빠른 시정을 촉구한다"고 했다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr

