홈앤쇼핑 발굴 中企, 쿠팡 로켓배송 물류망 이용한다

중기중앙회-쿠팡-홈앤쇼핑, 中企 판로지원 확대 물류협업

홈앤쇼핑에서 발굴한 우수 중소기업 제품이 쿠팡의 로켓배송 물류망을 이용해 빠르게 배송된다.

중소기업중앙회와 쿠팡, 홈앤쇼핑은 16일 여의도 중소기업중앙회에서 '중소기업 판로지원 확대 물류협업 출범식'을 개최하고 이 같은 지원 사업을 발표했다.

이날 행사에는 김기문 중소기업중앙회 회장, 박대준 쿠팡 대표이사, 문재수 홈앤쇼핑 대표이사, 김석원 중소기업 우수상품추천위원회 총괄위원장, 한병준 중소기업 우수상품추천위원회 분과위원장을 비롯한 중소기업인 40여명이 참석했다.

이번 출범식은 중소기업중앙회, 쿠팡, 홈앤쇼핑이 지난해 10월 체결한 '중소기업의 경쟁력 강화 및 판로 확대를 위한 업무협약'의 후속 조치로 추진된 홈앤쇼핑 입점 중소기업 로켓배송 물류망 지원사업의 시작을 알리기 위한 것이다.

물류협업 지원사업은 홈앤쇼핑에서 발굴한 우수 중소기업 제품에 쿠팡의 로켓배송 물류망을 이용한 빠른 배송을 지원하는 것이다. ▲중소기업은 물류비용 절감 및 배송 경쟁력 확보 ▲쿠팡은 대·중소기업간 우수 상생협력 모델 구축 ▲홈앤쇼핑은 빠른 배송을 통한 고객 만족도 제고가 기대된다.

9월부터 시범사업을 추진해 성과 분석 및 입점 중소기업 의견 청취 등을 통해 2026년부터는 참여 중소기업 및 대상 품목을 단계적으로 확대해 나갈 예정이다.

김기문 중소기업중앙회장은 "온라인 시장에서 배송 속도와 물류 효율성은 기업의 생존과 직결되는 핵심 경쟁력"이라며 "홈앤쇼핑에서 발굴한 우수 중소기업 제품에 쿠팡의 로켓배송 물류망을 이용한 빠른 배송이 적용된다면 중소기업의 판매경쟁력이 한층 높아질 것으로 기대하며, 민간 플랫폼과의 협력을 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.





박대준 쿠팡 대표는 "쿠팡의 혁신적인 물류역량이 중소기업의 경쟁력 향상 및 매출 성장에 도움이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다. 문재수 홈앤쇼핑 대표도 "이번 물류협업을 통해 중소기업의 물류 경쟁력 강화와 소비자 니즈에 부합하는 다양한 배송서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대한다"고 했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

