부산교통공사, 노조 파업 앞두고 비상운영체제 돌입

16일 최종교섭서 노사협상 결렬 시 17일 첫차부터 파업 돌입 예고



비상대책본부 가동… 도시철도 안전 운행과 시민 불편 최소화 전력



출퇴근시간대 운행률 100% 유지 정상 운행, 기타 시간대 50%대

부산교통공사(사장 이병진)가 부산교통공사노동조합의 17일 첫차부터 예정된 파업에 대비해 16일부터 비상운영체제에 들어갔다.

공사와 노조는 지난 5월부터 13차례 교섭을 이어왔지만, 합의점을 찾지 못했다.

노조는 임금 5.9% 인상, 통상임금 재산정에 따른 법정수당 별도 지급, 인력 344명 증원을 요구하고 있다.

공사는 4000억원대 재정적자를 이유로 임금 3.0% 인상과 법정수당 증액은 일부 수용 가능하다는 입장이지만, 인력 증원은 어렵다고 선을 그었다.

공사는 이날 오후 3시부터 비상대책본부를 가동해 파업 대비 비상수송대책을 마련했다. 열차 운행률은 평시 대비 78.5% 수준을 유지할 계획이다. 출퇴근 시간대(07:30∼08:50, 17:30~19:00)에는 평소와 같이 100% 운행하며, 그 외 시간대에는 1∼3호선은 최대 51.5%까지 감축된다. 무인경전철 4호선은 전 구간 정상 운행한다.

비상 인력은 운전·관제·차량 등 7개 분야 1294명의 필수 인력에 자체 인력 525명, 외부 지원 403명을 포함한 총 2222명이 투입된다. 이는 현원 대비 45% 규모다.





이병진 사장은 "시민들의 일상과 직결된 사안인 만큼 끝까지 협의에 임하겠다"며 "파업이 현실화하더라도 출퇴근 시간은 정상 운행하는 만큼, 기타 시간대 운행 정보를 미리 확인해 달라"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

