트럼프 "19일 시진핑과 통화"…틱톡 매각 합의 시사

SNS에 "미·중 협상 순항…곧 완료"

"특정 기업 협상도 타결"

도널드 트럼프 미국 대통령이 중국 동영상 공유 플랫폼인 틱톡의 미국 사업권 매각 협상 타결을 암시하며 오는 19일(현지시간) 시진핑 중국 국가주석과 통화할 예정이라고 15일 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 자신이 만든 사회관계망서비스(SNS) 트루스 소셜에 올린 글을 통해 "유럽에서 열리는 미국과 중국의 대규모 무역 회의가 매우 순조롭게 진행됐고 곧 마무리 될 것"이라며 이같이 말했다.

그는 "우리나라 젊은이들이 간절히 원하는 '특정' 기업과 관련한 협상도 타결됐다"며 "그들은 매우 기뻐할 것"이라고 밝혔다. 그러면서 "금요일(19일)에 시 주석과 통화할 것"이라며 "양국 관계는 여전히 매우 강력하다"고 강조했다.





미국과 중국은 전날부터 스페인 마드리드에서 4차 고위급 무역 협상을 진행 중이다. 트럼프 대통령이 언급한 '특정 기업'은 틱톡을 가리키는 것으로 보인다. 앞서 미 의회는 지난해 4월 이른바 '틱톡 금지법'을 통과시켜 모기업 바이트댄스가 틱톡의 미국 사업권을 미 기업에 매각하도록 의무화했다. 매각 최종 시한이 오는 17일로 다가오면서, 미국은 이번 회담에 앞서 무역·경제·국가 안보 현안과 함께 틱톡 매각 문제를 주요 의제로 논의할 것이라 밝힌 바 있다.





